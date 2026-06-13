Исчезнет ли "бумажный" стаж после 10 июня?
Несмотря на завершение 10 июня 2026 года пятилетнего переходного периода для перевода бумажных трудовых книжек в электронный формат, украинцы не потеряют ни страховой стаж, ни возможность подтвердить свою трудовую деятельность.
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Процесс оцифровки продолжится и в дальнейшем, а бумажные документы останутся в силе. Об этом напомнили в Минсоцполитики.
Справочно: Пятилетний срок был введен для постепенного переноса сведений о трудовой деятельности в Реестр застрахованных лиц. За это время работники и работодатели могли подать отсканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд – обработать информацию и сформировать электронные записи.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В то же время завершение этого этапа не означает, что подавать документы больше нельзя. Если сведения о стаже еще не оцифрованы, их и в дальнейшем будут принимать для внесения в электронную систему.
Можно ли оцифровать трудовую книжку после 10 июня?
Порядок подачи документов не изменился. Как и раньше, передать сведения из бумажной трудовой книжки в электронный реестр можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью работодателя.
Таким образом, завершение переходного периода не лишает граждан права оцифровать документы в будущем. Электронная трудовая книжка призвана упростить учет трудового стажа и минимизировать риск потери бумажных документов.
Повлияет ли неоцифрованная книжка на страховой стаж?
Отсутствие электронной копии трудовой книжки не означает потери страхового или трудового стажа.
Бумажный документ, как и раньше, остается официальным подтверждением периодов работы и может использоваться при назначении пенсии вместе с другими документами, предусмотренными законодательством.
Нужно ли пенсионерам повторно подавать документы?
- Гражданам, которым пенсия уже назначена, повторно обращаться в Пенсионный фонд в связи с завершением переходного периода не нужно. Все документы о стаже были учтены при назначении выплат, а информация хранится в базах данных Фонда.
- Повторная подача документов может понадобиться только в случае уточнения или дополнения сведений.