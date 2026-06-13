Исчезнет ли "бумажный" стаж после 10 июня?

Несмотря на завершение 10 июня 2026 года пятилетнего переходного периода для перевода бумажных трудовых книжек в электронный формат, украинцы не потеряют ни страховой стаж, ни возможность подтвердить свою трудовую деятельность.

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Процесс оцифровки продолжится и в дальнейшем, а бумажные документы останутся в силе. Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Справочно: Пятилетний срок был введен для постепенного переноса сведений о трудовой деятельности в Реестр застрахованных лиц. За это время работники и работодатели могли подать отсканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд – обработать информацию и сформировать электронные записи.

В то же время завершение этого этапа не означает, что подавать документы больше нельзя. Если сведения о стаже еще не оцифрованы, их и в дальнейшем будут принимать для внесения в электронную систему.

Можно ли оцифровать трудовую книжку после 10 июня?

Порядок подачи документов не изменился. Как и раньше, передать сведения из бумажной трудовой книжки в электронный реестр можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью работодателя.

Таким образом, завершение переходного периода не лишает граждан права оцифровать документы в будущем. Электронная трудовая книжка призвана упростить учет трудового стажа и минимизировать риск потери бумажных документов.

Повлияет ли неоцифрованная книжка на страховой стаж?

Отсутствие электронной копии трудовой книжки не означает потери страхового или трудового стажа.

Бумажный документ, как и раньше, остается официальным подтверждением периодов работы и может использоваться при назначении пенсии вместе с другими документами, предусмотренными законодательством.

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