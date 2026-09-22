Какой стаж необходимо иметь, чтобы выйти на пенсию в 65 лет в 2026 году

Пенсионная система Украины продолжает предъявлять жесткие требования к накопленному страховому стажу граждан. Многие украинцы рискуют остаться без государственных выплат на заслуженном отдыхе. В чем причина, рассказываем далее.

Сколько лет стажа необходимо для выхода на пенсию в 65 лет

Граждане, решившие уйти на заслуженный отдых в 65 лет, должны иметь не менее 15 лет подтвержденного страхового стажа. Именно этот минимальный порог позволяет оформить пенсионные выплаты в 2026 году, о чем сообщили в ПФУ.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию раньше, планка значительно выше:

в 60 лет потребуется не менее 33 лет страхового стажа;

а в 63 года – не менее 23 лет.

Важно помнить, что стаж засчитывается только при условии уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Но этот взнос не должен быть меньше минимального.

Важно! Если вы работали на полставки или получали уменьшенную зарплату, и взнос оказался меньше минимального, такой месяц будет зачтен в стаж только пропорционально уплаченной сумме.

Почему требования к страховому стажу постоянно растут

Поэтапное повышение требований является частью плановой пенсионной реформы в Украине. Постоянная корректировка условий продлится вплоть до 2028 года и будет непосредственно влиять на будущие выплаты всех граждан, достигающих 60 или 63 лет.

А вот для тех, кто хочет выйти на пенсию в 65 лет, ситуация проще. Такие граждане и в дальнейшем могут уйти на заслуженный отдых, имея всего 15 лет страхового стажа.