Украинцам придется работать дольше: сколько стажа нужно для получения пенсии в 2027 году

В Украине продолжают меняться требования к стажу. Это часть пенсионной реформы. Сколько нужно проработать, чтобы выйти на пенсию в 2027 году, рассказываем далее.

Сколько лет стажа потребуется для выхода на пенсию в 2027 году

В Украине в 2027 году существенно изменятся критерии для оформления пенсионных выплат по возрасту. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, гражданам придется накопить не менее 34 лет страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд Украины. Для тех, кто планирует оформлять выплаты позже, нормативы будут несколько мягче:

в 63 года необходимо иметь не менее 24 лет стажа;

а для 65 лет требования останутся на уровне 15 лет.

Постепенное повышение планки является составной частью масштабной пенсионной реформы. Уже в 2028 году процесс завершится, а планка для выхода на пенсию зафиксируется на отметке:

в 60 лет – 35 лет страхового стажа;

в 63 года – 25 лет страхового стажа;

тогда как порог в 15 лет для 65-летних останется без изменений.

Как именно засчитывается страховой стаж после 2004 года

При назначении пенсионных выплат государство учитывает исключительно подтвержденный официальный стаж. Начиная с января 2004 года, ключевым фактором является не просто факт трудоустройства или запись в трудовой книжке, а регулярная уплата единого социального взноса (ЕСВ). Периоды работы засчитываются в общий стаж только при условии, что работодатель перечислял взносы в размере, не меньшем установленного минимума.