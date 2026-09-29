Россия не сможет скрыть похищенное зерно: страны Балтии ужесточают проверки

Страны Балтии усиливают контроль за происхождением зерна, проходящего через их территорию и порты. Министерство аграрной политики Украины договорилось с руководством Литвы, Латвии и Эстонии о совместной борьбе с легализацией урожая, похищенного Россией.

Что делают европейские партнеры

Об этом шла речь в ходе переговоров министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с руководителями аграрных ведомств стран Балтии в Брюсселе, пишет Минагрополитики.

Главный вопрос во время встречи заключался в том, чтобы выработать скоординированный подход к проверке происхождения зерна, поступающего через страны Балтии.

Речь идет прежде всего о том, чтобы выявлять агропродукцию, которую Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины, а затем представить на рынке как российское зерно.

Первые механизмы такого контроля уже работают:

Литва запустила пилотный проект Grain Verification Scheme на базе порта Клайпеды. Система предусматривает использование научных методов и специальной базы данных для определения места выращивания зерна;

Латвия с середины сентября отобрала первые образцы подозрительного зерна и отправила их на экспертизу во французские лаборатории.

Россия не должна иметь возможности легализовать на международных рынках зерно, похищенное на временно оккупированных украинских территориях,

– подчеркнул Тарас Высоцкий.

По его словам, крайне важно перейти от простой фиксации преступлений к системному контролю, который сделает невозможным получение противником прибыли.

Почему это решение важно для экономики

Проблема теневого экспорта с оккупированных территорий наносит прямой удар по украинским аграриям, ведь Россия демпингует цены на мировом рынке за счет бесплатно захваченного зерна.

Блокировка этих схем не только лишит Москву миллионов долларов нелегального дохода, но и откроет новые возможности для отечественного бизнеса.

Кроме того, стороны уже обсуждают использование балтийских портов в качестве альтернативных маршрутов, которые позволят украинским аграриям продавать свой урожай.

Напомним, недавно Латвия утвердила поправки к закону, который позволит в экстренном порядке повышать плату за транзит зерна из России. Этот шаг позволит сдержать потоки агропродукции из страны-агрессора, которая резко увеличила поставки через латвийские порты.