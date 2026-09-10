В Киеве приостановила работу табачная фабрика: что известно о последствиях российской атаки

Во вторник, 8 сентября, в результате атаки вражеских ударных беспилотников пострадала табачная фабрика Imperial Brands в Киеве. Предприятие получило значительные повреждения.

Что известно о атаке на табачную фабрику в столице

Среди сотрудников пострадавших нет, о чем говорится в заявлении компании от 10 августа.

В результате атаки были повреждены производственные мощности и инфраструктура предприятия,

– говорится в сообщении.

Компания оценивает полный масштаб разрушений.

Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Отмечается, что Imperial Brands Ukraine поддерживает тесное взаимодействие со спасательными службами и правоохранительными органами. Также компания выразила благодарность всем специалистам, работающим на месте событий и участвующим в ликвидации последствий атаки.

NV пишет, что невозможно оценить масштабы повреждений, а производство остановлено. Также неизвестно, когда фабрика возобновит работу.

Напомним, что 7 сентября в Прилуках Черниговской области вспыхнул пожар на территории табачной фабрики. Пожар произошел в результате российской атаки.

В настоящее время Россия активно проводит атаки на предприятия, компании и торговые центры. Например, враг атаковал предприятие "Олейна" в Днепре 10 сентября, а также дважды нанес удары по торговому центру "Мануфактура" в Сумах.