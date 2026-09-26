Изменения с 1 октября: кто из украинцев сможет платить за электроэнергию вдвое меньше
Украинские семьи имеют возможность значительно сократить ежемесячные счета за электроэнергию, не отказываясь при этом от собственного комфорта. Для этого достаточно воспользоваться специальными тарифными зонами и льготными условиями в отопительный сезон.
Сколько будет стоить свет в октябре
Базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в октябре составляет 4,32 гривны за киловатт-час, однако украинцы могут сократить эти расходы как минимум вдвое. Для этого достаточно установить двухзонный или трехзонный счетчик, сообщили в ПАО "Львовоблэнерго". Перенос работы мощных бытовых приборов на ночные часы поможет существенно сэкономить.
Например, использование двухзонного счетчика позволяет платить всего 2,16 гривны за киловатт-час в период с 23:00 до 07:00. В дневное время действует стандартный тариф – 4,32 гривны за киловатт-час.
Трехзонный счетчик предлагает что еще более низкую ночную ставку:
- 1,73 гривны за киловатт-час можно платить с 23:00 до 07:00;
- в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – стоимость электроэнергии возрастает до 6,48 гривны;
- в остальное время – с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – применяется обычный тариф 4,32 гривны.
Что известно о льготном тарифе на электроотопление с 1 октября
Отдельная программа поддержки предусмотрена для домохозяйств, в которых электроэнергия служит основным источником обогрева жилья. В течение всего отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля – при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за киловатт-час.
Важно! Весь объем электроэнергии, потребленный сверх этого лимита, будет оплачиваться по базовой ставке 4,32 гривны.
К слову, нынешняя стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет актуальна как минимум до 31 октября 2026 года. В дальнейшем тариф должен быть пересмотрен. Однако пока информации о возможном повышении цены нет.