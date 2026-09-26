Скільки коштуватиме світло у жовтні

Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4,32 гривні за кіловат-годину, проте українці можуть скоротити ці витрати щонайменше вдвічі. Для цього достатньо встановити двозонний або тризонний прилад обліку, про що повідомили у ПАТ "Львівобленерго". Перенесення роботи потужних побутових приладів на нічні години дозволить суттєво зберегти родинний бюджет.

Наприклад, використання двозонного лічильника надає змогу платити лише 2,16 гривні за кіловат-годину у період із 23:00 до 07:00. У денний час діє стандартна ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Тризонний прилад дає ще нижчу нічну ставку:

1,73 гривні за кіловат-годину можна платити з 23:00 до 07:00;

у пікові години – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – вартість електроенергії зростає до 6,48 гривні;

в інший час – з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – застосовується звичайний тариф 4,32 гривні.

Що відомо про пільговий тариф для електроопалення з 1 жовтня

Окрему програму підтримки передбачено для домогосподарств, у яких електроенергія слугує основним джерелом обігріву житла. Упродовж усього опалювального сезону – з 1 жовтня до 30 квітня – при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2,64 гривні за кіловат-годину.

Важливо! Увесь обсяг електроенергії, спожитий понад цей ліміт, оплачуватиметься за базовою ставкою 4,32 гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, теперішня вартість електроенергії для побутових споживачів буде актуальна щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Надалі тариф мають переглянути. Проте поки що інформації про можливе збільшення ціни немає.