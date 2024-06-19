Больше чем за май: сколько придется платить за свет в июне

После поднятия тарифа на электроэнергию платежка для населения вырастет уже с лета. Ориентировочно общая сумма может подорожать от 400 гривен до почти 1 700 гривен, в зависимости от количества потребленных киловатт в месяц.

На сколько вырастет платежка за свет летом

Из-за разрушения и повреждения энергосистемы Украины в результате российских ракетных обстрелов с 1 июня тариф на свет для населения вырос с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт. В Минэнерго сообщили, что такая фиксированная цена для бытовых потребителей будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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Если взять за основу новый тариф, то уже с июня платежка за потребленные киловатты вырастет от 420 гривен до почти 1 700 гривен, в зависимости от количества потребленных киловатт.

Если среднестатистическая украинская семья потребляет ежемесячно где-то 250 киловатт в час, то по новому тарифу платежка составит 1 080 гривен. В то же время по тарифу в 2,64 гривны, общая сумма была где-то на уровне 660 гривен.

в час, то по новому тарифу платежка составит В то же время по тарифу в 2,64 гривны, общая сумма была где-то на уровне 660 гривен. Если семья потребляет 500 киловатт в час ежемесячно , тогда сумма возрастет до 2 160 гривен. До 1 июня сумма составляла 1 320 гривен.

, тогда сумма возрастет до До 1 июня сумма составляла 1 320 гривен. Соответственно за потребленные 1 000 киловатт придется заплатить аж 4 320 гривен, по сравнению с 2 640 гривнами, которые платили раньше.

Какая платежка по ночному тарифу

В период отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года для потребителей, которые используют электроотопительные установки, будет действовать льготный тариф в 2,64 гривны, впрочем, только при потреблении в этот период до 2 000 киловатт в месяц.

В то же время украинцы могут платить за свет вдвое меньше, если в частном доме или квартире установлен многозонный прибор учета.

Двухзонный счетчик

Тарифы по такому счетчику начисляются в зависимости от времени суток. Поэтому за потребленные киловатт-часы с 23:00 до 7:00 оплачивается только половину стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час. А в другие часы цена составляет 4,32 гривны за киловатт.

Трехзонный счетчик

Если семья потребляет около 300 киловатт ежемесячно, из которых 150 киловатт приходится на ночной тариф по двухзонному счетчику, тогда общая сумма платежки может обойтись ориентировочно в 972 гривны.

Тариф в ночной период, с 23:00 до 07:00, составит 1,73 гривны за киловатт. Однако с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 стоимость за киловатт возрастает до 6,48 гривны.