На сколько вырастет платежка за свет летом
Из-за разрушения и повреждения энергосистемы Украины в результате российских ракетных обстрелов с 1 июня тариф на свет для населения вырос с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт. В Минэнерго сообщили, что такая фиксированная цена для бытовых потребителей будет действовать до 30 апреля 2025 года.
К теме Тариф на свет с 1 июня: какой будет цена для населения и бизнеса и повлияет ли это на отключение
Если взять за основу новый тариф, то уже с июня платежка за потребленные киловатты вырастет от 420 гривен до почти 1 700 гривен, в зависимости от количества потребленных киловатт.
- Если среднестатистическая украинская семья потребляет ежемесячно где-то 250 киловатт в час, то по новому тарифу платежка составит 1 080 гривен. В то же время по тарифу в 2,64 гривны, общая сумма была где-то на уровне 660 гривен.
- Если семья потребляет 500 киловатт в час ежемесячно, тогда сумма возрастет до 2 160 гривен. До 1 июня сумма составляла 1 320 гривен.
- Соответственно за потребленные 1 000 киловатт придется заплатить аж 4 320 гривен, по сравнению с 2 640 гривнами, которые платили раньше.
Какая платежка по ночному тарифу
В то же время украинцы могут платить за свет вдвое меньше, если в частном доме или квартире установлен многозонный прибор учета.
- Двухзонный счетчик
Тарифы по такому счетчику начисляются в зависимости от времени суток. Поэтому за потребленные киловатт-часы с 23:00 до 7:00 оплачивается только половину стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час. А в другие часы цена составляет 4,32 гривны за киловатт.
- Трехзонный счетчик
Тариф в ночной период, с 23:00 до 07:00, составит 1,73 гривны за киловатт. Однако с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 стоимость за киловатт возрастает до 6,48 гривны.