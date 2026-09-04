Тариф на электроэнергию станет в два раза ниже: важные изменения с 1 октября

Украинцы могут значительно сократить ежемесячные расходы на коммунальные услуги, не отказываясь от привычного комфорта. Для этого достаточно знать о специальных тарифных условиях и правильно настроить работу бытовых приборов.

Какой тариф на электроэнергию будет действовать в октябре

С 1 сентября базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений и составит 4,32 гривны за киловатт-час. Однако существенно сэкономить можно благодаря переходу на многозонный учет, что сообщили в ПАО "Львовоблэнерго". Установка такого прибора дает возможность гибко регулировать сумму коммунальных платежей.

Использование двухзонного счетчика позволяет платить всего 2,16 гривны за киловатт-час в период с 23:00 до 07:00, тогда как днем действует стандартная цена 4,32 гривны.

Трехзонный счетчик имеет что еще более выгодный ночной тариф – 1,73 гривны с 23:00 до 07:00. В остальное время расценки следующие:

в часы пиковой нагрузки с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 стоимость электроэнергии возрастает до 6,48 гривны;

а в остальное время применяется обычный тариф – 4,32 гривны.

Какие льготы будут действовать с 1 октября

Отдельный механизм поддержки предусмотрен для домохозяйств, где электроэнергия является основным источником отопления жилья. В течение всего отопительного сезона с 1 октября по 30 апреля на потребление до 2 000 киловатт-часов в месяц будет действовать льготный тариф. В настоящее время он составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Все объемы, превышающие этот лимит, будут рассчитываться по базовой ставке. То есть – 4,32 гривны.

Когда планируется следующее повышение тарифов на электроэнергию

По решению правительства действующий тариф в размере 4,32 гривны за киловатт-час зафиксирован как минимум до конца октября. Информации о дальнейшем росте стоимости электроэнергии пока нет.

В то же время нынешний тариф покрывает лишь примерно 55% реальных рыночных затрат. Речь идет именно о производстве и транспортировке электроэнергии,