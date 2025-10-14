Цены на газ в Украине изменятся: кому придется платить больше
- Украинское правительство продлило льготные цены на газ до 31 марта 2026 года, оставив неизменными тарифы на газ для населения и бюджетных учреждений.
- Стоимость газа для производства электроэнергии выросла.
Украинское правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. Однако для некоторых потребителей стоимость все же выросла.
Для кого изменились цены на газ?
Речь идет о четырех видах потребителей, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление №1306 от 10 октября.
Дело в том, что стоимость газа для поставки тепловой энергии и снабжения горячей воды населению остается неизменной – это 7 240 гривен за 1000 кубометров (это с учетом НДС). В то же время для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16 390 гривен за 1 000 кубометров газа (тоже с учетом НДС).
Но правительство повысило стоимость за 1 000 кубометров газа (с учетом НДС) для:
- теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле – с 18 000 до 21 000 гривен,
- для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в конденсационном цикле – с 14 000 до 16 000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию – с 14 000 гривен до 16 000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом – с 18 000 гривен до 21 000 гривен.
Важно! Рост стоимости газа для производства электроэнергии повлияет на ее себестоимость, но цены для бытовых потребителей не вырастут.
Что известно о ценах на газ для бытовых потребителей?
Для Украины сейчас является целью пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике,
– написала Свириденко.
Поэтому фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной. Тарифы останутся в силе до 31 марта 2026 года.
Обратите внимание! Как отметила Юлия Свириденко, это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона.
Что еще следует знать о тарифах в преддверии отопительного сезона?
Тарифы на газ для населения в Украине не отражают его реальной стоимости. Сейчас заложенная в газовом тарифе стоимость топлива почти втрое меньше средневзвешенной цены на энергетической бирже.
В то же время тарифы на отопление в Украине отличаются. Цены зависит от типа отопления – газового, электрического или централизованного.