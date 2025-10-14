Украинское правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. Однако для некоторых потребителей стоимость все же выросла.

Для кого изменились цены на газ?

Речь идет о четырех видах потребителей, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление №1306 от 10 октября.

Дело в том, что стоимость газа для поставки тепловой энергии и снабжения горячей воды населению остается неизменной – это 7 240 гривен за 1000 кубометров (это с учетом НДС). В то же время для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16 390 гривен за 1 000 кубометров газа (тоже с учетом НДС).

Но правительство повысило стоимость за 1 000 кубометров газа (с учетом НДС) для:

теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле – с 18 000 до 21 000 гривен, для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в конденсационном цикле – с 14 000 до 16 000 гривен, для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию – с 14 000 гривен до 16 000 гривен, для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом – с 18 000 гривен до 21 000 гривен.

Важно! Рост стоимости газа для производства электроэнергии повлияет на ее себестоимость, но цены для бытовых потребителей не вырастут.

Что известно о ценах на газ для бытовых потребителей?

Для Украины сейчас является целью пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике,

– написала Свириденко.

Поэтому фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной. Тарифы останутся в силе до 31 марта 2026 года.

Обратите внимание! Как отметила Юлия Свириденко, это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона.

