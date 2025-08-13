Приближается осень, поэтому тарифы на некоторые коммунальные услуги в Украине могут вырасти. Стало известно, вырастут ли тарифы на газ, в частности.

Вырастут ли тарифы на газ в Украине?

Крупнейшая компания-газопоставщик в Украине обслуживает своих потребителей по тарифному плану "Фиксированный", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Смотрите также Украинцы могут переплачивать за газ из-за счетчика: что делать, чтобы этого не произошло

Услугами этой компании пользуются 98% украинцев, которые платят за газ 7,96 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать до 30 апреля 2026 года, то осенью никаких изменений не будет.

Тарифный план предусматривает несколько условий:

Цена фиксируется и становится легче планировать расходы на газ;

Счета оплачиваются до 25 числа месяца, следующего за расчетным;

Можно получать дополнительную скидку 1% в следующем месяце за оплату до 15 числа в личном кабинете или чатботе.

Другие газоснабжающие компании устанавливают разные тарифы, от 7,799 до 9,99 гривен за кубометр:

"Энерджи Трейд Групп" – 7,799 гривен за кубометр;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 гривен за кубометр;

"Прикарпатэнерго Трейд" – 7,98 гривен за кубометр;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривен за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривен за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 гривен за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 гривен за кубометр;

"Ритейл Сервис" – 9,99 гривен за кубометр;

Обновленные тарифы на электроэнергию для бизнеса

С 31 июля 2025 года в Украине выросли максимальные предельные цены за электроэнергию для бизнеса в вечерние часы на 60%. Увеличение произошло именно для вечерних часов:

на рынке сутки вперед (РСВ) – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;

на внутрисуточном рынке (ВСР) – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;

на балансирующем рынке – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час.

В Комиссии объяснили, что это решение позволит трейдерам активнее импортировать электроэнергию, в частности в пиковые вечерние часы, когда риск отключений наибольший.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что новые прайс-кэпы не означают автоматического подорожания электроэнергии для бизнеса.