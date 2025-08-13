Наближається осінь, тому тарифи на деякі комунальні послуги в Україні можуть зрости. Стало відомо, чи зростуть тарифи на газ, зокрема.

Чи зростуть тарифи на газ в Україні?

Найбільша компанія-газопостачальник в Україні обслуговує своїх споживачів за тарифним планом "Фіксований", повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Послугами цієї компанії користуються 98% українців, які платять за газ 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року, то восени ніяких змін не буде.

Тарифний план передбачає декілька умов:

Ціна фіксується і стає легше планувати витрати на газ;

Рахунки сплачуються до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим;

Можна отримувати додаткову знижку 1% в наступному місяці за сплату до 15 числа в особистому кабінеті або чатботі.

Інші газопостачальні компанії встановлюють різні тарифи, від 7,799 до 9,99 гривень за кубометр:

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799 гривень за кубометр;

"Тернопільоблгаззбут" – 7,96 гривень за кубометр;

"Прикарпатенерго Трейд" – 7,98 гривень за кубометр;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривень за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривень за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" – 8,46 гривень за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 гривень за кубометр;

"Ритейл Сервіс" – 9,99 гривень за кубометр;

Оновлені тарифи на електроенергію для бізнесу

З 31 липня 2025 року в Україні зросли максимальні граничні ціни за електроенергію для бізнесу у вечірні години на 60%. Збільшення відбулося саме для вечірніх годин:

на ринку добу наперед (РДН) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на внутрішньодобового ринку (ВДР) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на балансуючому ринку – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину.

У Комісії пояснили, що це рішення дасть змогу трейдерам активніше імпортувати електроенергію, зокрема у пікові вечірні години, коли ризик відключень найбільший.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що нові прайс-кепи не означають автоматичного подорожчання електроенергії для бізнесу.