Скільки українці платитимуть за газ у вересні й чи зростуть тарифи
- Тариф на газ для 98% українців фіксований на рівні 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2026 року, тож восени змін не буде.
- Інші газопостачальники встановлюють тарифи від 7,799 до 9,99 гривень за кубометр.
Наближається осінь, тому тарифи на деякі комунальні послуги в Україні можуть зрости. Стало відомо, чи зростуть тарифи на газ, зокрема.
Чи зростуть тарифи на газ в Україні?
Найбільша компанія-газопостачальник в Україні обслуговує своїх споживачів за тарифним планом "Фіксований", повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
Послугами цієї компанії користуються 98% українців, які платять за газ 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року, то восени ніяких змін не буде.
Тарифний план передбачає декілька умов:
- Ціна фіксується і стає легше планувати витрати на газ;
- Рахунки сплачуються до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим;
- Можна отримувати додаткову знижку 1% в наступному місяці за сплату до 15 числа в особистому кабінеті або чатботі.
Інші газопостачальні компанії встановлюють різні тарифи, від 7,799 до 9,99 гривень за кубометр:
- "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 гривень за кубометр;
- "Тернопільоблгаззбут" – 7,96 гривень за кубометр;
- "Прикарпатенерго Трейд" – 7,98 гривень за кубометр;
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривень за кубометр;
- "Львівенергозбут" – 8,20 гривень за кубометр;
- "Київські енергетичні послуги" – 8,46 гривень за кубометр;
- "Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 гривень за кубометр;
- "Ритейл Сервіс" – 9,99 гривень за кубометр;
Оновлені тарифи на електроенергію для бізнесу
З 31 липня 2025 року в Україні зросли максимальні граничні ціни за електроенергію для бізнесу у вечірні години на 60%. Збільшення відбулося саме для вечірніх годин:
- на ринку добу наперед (РДН) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;
- на внутрішньодобового ринку (ВДР) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;
- на балансуючому ринку – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину.
У Комісії пояснили, що це рішення дасть змогу трейдерам активніше імпортувати електроенергію, зокрема у пікові вечірні години, коли ризик відключень найбільший.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що нові прайс-кепи не означають автоматичного подорожчання електроенергії для бізнесу.