Свет и газ в августе: изменятся ли тарифы

До конца лета тариф на электроэнергию не будет меняться, ведь он гарантированно составит 4,32 гривны за киловатт-час до 1 мая 2025 года. Цены на газ, тоже не предусматривают изменений в ближайшее время.

Изменятся ли тарифы

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что нынешний тариф на свет тариф установлен соответствующим постановлением правительства.

Читайте также Без света нет и воды: введут ли для областей графики отключений водоснабжения

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет.

Также в июле украинцы будут платить за газ по старым тарифам. То есть клиенты "Нафтогаза", а это более 90% граждан, и в дальнейшем будут платить по 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены отличаются.