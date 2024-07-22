Чи зміняться тарифи

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що нинішній тариф на світло тариф встановлено відповідною постановою уряду.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатися не буде.

Також у липні українці платитимуть за газ по старих тарифах. Тобто клієнти "Нафтогазу", а це понад 90% громадян, й надалі сплачуватимуть по 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни відрізняються.