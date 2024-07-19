Чи вимикатимуть воду по областях

Експерт Олег Попенко розповів 24 Каналу, що в Україні водопостачання на сьогодні вимикають не лише в деяких містах, але й по всій території Україні.

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Попенко пояснює, що це відбувається у зв'язку із масовими відключеннями світла.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Відключати світло повністю можуть навіть на декілька днів. Наприклад, в місті Коростишеві, Житомирська область, повідомили, що немає коштів на те, щоб працювали генератори. Відтак подача води буде тільки тоді, коли буде електроенергія.

За словами Попенка, зараз є чітке розуміння, що водоканали не можуть забезпечити стабільне постачання води без електроенергії.

Нагадуємо! Тиждень тому мер Ірпеня, Олександр Маркушин, повідомив, що через довготривалі відключення електрики та надмірний полив відбулося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію були введені тимчасові графіки обмеження водопостачання в місті.

Що з тарифами на воду

На сьогодні НКРЕКП залишив незмінним тариф на воду для побутових споживачів. Утім, є певні водоканали, які не підпорядковуються Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак певні населені пункти вже відчули підвищення вартості в індивідуальному порядку.

Не підвищуватимуться тільки ті тарифи водоканалів, які підпорядковані в цьому питанні НКРЕКП. Але у нас з вами є ще малі водоканали, декілька десятків, які все ж підняли тарифи,

– зауважує Попенко.

Зауважте! Ще у червні змінилися тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів.

Це КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

*У табличці наведені тарифи на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів, які не змінювалися з 2023 року.