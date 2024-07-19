Чи вимикатимуть воду по областях
Експерт Олег Попенко розповів 24 Каналу, що в Україні водопостачання на сьогодні вимикають не лише в деяких містах, але й по всій території Україні.
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Попенко пояснює, що це відбувається у зв'язку із масовими відключеннями світла.
Відключати світло повністю можуть навіть на декілька днів. Наприклад, в місті Коростишеві, Житомирська область, повідомили, що немає коштів на те, щоб працювали генератори. Відтак подача води буде тільки тоді, коли буде електроенергія.
За словами Попенка, зараз є чітке розуміння, що водоканали не можуть забезпечити стабільне постачання води без електроенергії.
Що з тарифами на воду
На сьогодні НКРЕКП залишив незмінним тариф на воду для побутових споживачів. Утім, є певні водоканали, які не підпорядковуються Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак певні населені пункти вже відчули підвищення вартості в індивідуальному порядку.
Не підвищуватимуться тільки ті тарифи водоканалів, які підпорядковані в цьому питанні НКРЕКП. Але у нас з вами є ще малі водоканали, декілька десятків, які все ж підняли тарифи,
– зауважує Попенко.
- Це КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
- Київводоканал – 21,42 гривні;
- Харківводоканал – 22,87 гривні;
- Львівводоканал – 20,04 гривні;
- Житомирводоканал – 32,77 гривні.
*У табличці наведені тарифи на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів, які не змінювалися з 2023 року.