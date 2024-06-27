Чи зросте тариф
У липні тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним. Зокрема, НКРЕКП не планує підвищень.
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Однак, деякі споживачі усе ж можуть відчути зростання ціни. Це пов'язано з тим, що окремі громади самостійно збільшують тариф.
Як змінились тарифи на воду
У червні змінились тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів. Найбільше відчуло зміни ПрАТ "Енергоресурси". Вартість водопостачання для нього сягнула 53,39 гривні за кубометр. Для інших компаній ситуація така:
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал – 23,92 гривні;
- Львівводоканал – 20,04 гривні;
- Київводоканал – 21,42 гривні;
- Харківводоканал – 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал – 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;
- Житомирводоканал – 32,77 гривні.
Ціна на водовідведення також змінилась у червні. Найбільше цей тариф зріс для КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.