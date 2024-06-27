Вырастет ли тариф

В июле тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться неизменным. В частности, НКРЭКУ не планирует повышений.

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Однако некоторые потребители все же могут почувствовать рост цен. Это связано с тем, что отдельные общины самостоятельно увеличивают тариф.

Обратите внимание! Ранее НКРЭКУ ввела запрет повышать тарифы на указанные услуги в крупных городах.

Как изменились тарифы на воду

В июне изменились тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей. Больше всего почувствовало изменения ЧАО "Энергоресурсы". Стоимость водоснабжения для него достигла 53,39 гривны за кубометр. Для других компаний ситуация выглядит так:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

Цена на водоотвод также изменилась в июне. Больше всего этот тариф вырос для КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.