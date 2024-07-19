Порушення у відключеннях світла
Під час перевірок виявлено, що в деяких регіонах не забезпечено оптимальний рівномірний розподіл зменшення споживання серед споживачів. Зокрема, виявилось, що не всі споживачі, які не належать до критичної інфраструктури, включені до графіків погодинних відключень.
Читайте також: Відключення світла можуть тривати 2 роки: чому енергетику не вдасться швидко відновити
Найбільша кількість порушень зафіксована у Дніпропетровській та Житомирській областях. В останній було зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго щодо запровадження ГПВ. Крім того, з'ясувалося, що до оперативних журналів чергових підстанцій вносяться неправдиві дані.
Крім того, було виявлено, що в містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення не виконуються повністю. Також не всі споживачі залучені до графіків погодинного відключення.
Як повідомляється, з 22 липня Держенергонагляд розпочне перевірки в містах Київ, а також у Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.