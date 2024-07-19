Нарушения в отключениях света

Во время проверок выявлено, что в некоторых регионах не обеспечено оптимальное равномерное распределение уменьшения потребления среди потребителей. В частности, оказалось, что не все потребители, которые не относятся к критической инфраструктуре, включены в графики почасовых отключений.

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Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской и Житомирской областях. В последней были зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПВ. Кроме того, выяснилось, что в оперативные журналы дежурных подстанций вносятся ложные данные.

Заметьте! Сейчас уже состоялись проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Кроме того, было обнаружено, что в городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения не выполняются полностью. Также не все потребители привлечены к графикам почасового отключения.

Обратите внимание! Если значительная часть потребителей классифицируется как объекты критической инфраструктуры, это может привести к завышению объема мощности, которая не может быть отключена. Вследствие этого другие потребители сталкиваются с непропорциональной нагрузкой отключений, что нарушает справедливое распределение электрической энергии.

Как сообщается, с 22 июля Госэнергонадзор начнет проверки в городах Киев, а также в Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.