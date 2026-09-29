Тарифы на воду в октябре: где украинцы будут платить больше за кубометр

С 1 октября в некоторых городах Украины изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Наиболее заметное повышение ожидается в Харькове, а в Славуте также утвердили новые расценки на эти услуги.

Где с 1 октября подорожает вода

В Украине нет единого тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение для всех бытовых потребителей, стоимость услуг зависит от конкретного населенного пункта и решения местных властей. Одно из самых заметных повышений с 1 октября произойдет в Харькове. Исполком Харьковского городского совета решением №509 от 23 сентября установил новые экономически обоснованные тарифы для КП "Харьковские тепловые сети".

Для потребителей, не являющихся предприятиями в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, тариф на холодную воду составит 40,524 гривны за кубометр без НДС, или около 48,63 гривны с НДС.

Стоимость водоотведения составит 17,175 гривны за кубометр без НДС, или около 20,61 гривны с НДС. Таким образом, в совокупности за водоснабжение и водоотведение харьковчане будут платить около 69,24 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Повышение тарифов в Харькове будет происходить в два этапа. Следующее изменение запланировано на 1 января 2027 года: тогда тариф на водоснабжение составит 57,504 гривны за кубометр без НДС, а на водоотведение – 27,992 гривны без НДС.

В Славуте также изменятся тарифы на воду

Еще одно подтвержденное повышение с 1 октября касается Славуты Хмельницкой области. Исполнительный комитет Славутского городского совета 7 сентября принял решение № 292 об установлении скорректированных тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения, новый тариф на централизованное водоснабжение составит 51,83 гривны за кубометр с НДС. Водоотведение будет стоить 50,34 гривны за кубометр.

Обратите внимание! При этом для населения водоснабжение подорожает с 46,54 до 51,83 гривны за кубометр – примерно на 11,4%. Стоимость водоотведения вырастет с 36,34 до 50,34 гривны, то есть примерно на 35,8%.

Причинами пересмотра тарифов в Славуте назвали, в частности, рост стоимости горюче-смазочных материалов и расходов на оплату труда, а также необходимость обеспечить стабильную работу предприятия критической инфраструктуры.

В то же время важно не отождествлять все изменения в счетах с повышением самого тарифа на воду. Например, в Ивано-Франковске с 1 октября меняется абонентская плата за услуги водоснабжения и водоотведения, тогда как основной тариф на воду, установленный с 9 июля 2026 года, остается на уровне 35,448 гривны за кубометр, а на водоотведение – 30,06 гривны.

Важно! В Киеве ситуация также отличается. Город уже утвердил новый тариф для населения на уровне 63,79 гривны за кубометр за водоснабжение и водоотведение, однако это решение было принято в конце сентября и не означает общего повышения именно с 1 октября для всех украинцев.

Таким образом, с 1 октября повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение будет носить локальный характер. В первую очередь изменения коснутся потребителей Харькова и Славуты, тогда как в других городах стоимость воды будет зависеть от отдельных решений местных властей и водоканалов.

Ранее мы писали, что новые тарифы на поставку холодной воды и водоотведение уже установлены в Киеве. Распоряжение КГГА уже подписано и прошло необходимые процедуры согласования в органах юстиции.