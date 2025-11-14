США согласились снизить рекордные тарифы для Швейцарии, но не бесплатно

США и Швейцария фактически достигли нового торгового соглашения. Оно будет предусматривать существенное снижение американских тарифов на швейцарские товары.

О чем договорились США и Швейцария?

Белый дом планирует обнародовать детали соглашения уже в пятницу. Об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает 24 Канал со ссылкой Bloomberg.

Швейцария, вероятно, будет следующей. Мы практически пришли к согласию со Швейцарией,

– сказал Грир в эфире CNBC.

По словам чиновника, тарифы США на товары из Швейцарии будут снижены с 39% до 15%.

Взамен европейская страна обязалась инвестировать в США 200 миллиардов долларов.

Грир добавил, что Швейцария также планирует разместить в США значительную часть своего производства, в частности в таких важных сферах, как:

фармацевтика;

золотопереработка;

железнодорожное оборудование.

Мы очень рады этой сделке и ее значению для американской промышленности,

– подчеркнул Грир.

Важно! В дополнение к инвестициям Швейцария пообещала закупить больше самолетов Boeing в США.

Что известно о тарифах США для Швейцарии?

В августе США ввели для Швейцарии самые высокие торговые тарифы в Европе – 39%. Это поставило под угрозу доступ швейцарских компаний к американскому рынку, который является одним из главных рынков сбыта для страны.

Тогда президент Дональд Трамп объяснил такие высокие ставки пошлин значительным торговым профицитом Швейцарии с США на сумму 38,5 миллиарда долларов.

Впрочем на днях Трамп намекнул на прорыв в торговой сделке с Берном. Он предположил уменьшение тарифных ставок, хотя и не назвал конкретные цифры, пишет Reuters.

Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их тарифы. Пока я не установил никаких цифр, но мы разрабатываем решение, которое поможет Швейцарии,

– заявил Трамп.

Стоит знать! Трамп отметил, что считает Швейцарию надежным союзником, поэтому, мол, хочет видеть ее успешной.

