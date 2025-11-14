США согласились снизить рекордные тарифы для Швейцарии, но не бесплатно
- Тарифы США на швейцарские товары будут снижены с 39% до 15% в обмен на инвестиции Швейцарии в США на сумму 200 миллиардов долларов.
- Швейцария планирует разместить часть своего производства в США и увеличить закупки самолетов Boeing.
США и Швейцария фактически достигли нового торгового соглашения. Оно будет предусматривать существенное снижение американских тарифов на швейцарские товары.
О чем договорились США и Швейцария?
Белый дом планирует обнародовать детали соглашения уже в пятницу. Об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает 24 Канал со ссылкой Bloomberg.
Швейцария, вероятно, будет следующей. Мы практически пришли к согласию со Швейцарией,
– сказал Грир в эфире CNBC.
По словам чиновника, тарифы США на товары из Швейцарии будут снижены с 39% до 15%.
Взамен европейская страна обязалась инвестировать в США 200 миллиардов долларов.
Грир добавил, что Швейцария также планирует разместить в США значительную часть своего производства, в частности в таких важных сферах, как:
- фармацевтика;
- золотопереработка;
- железнодорожное оборудование.
Мы очень рады этой сделке и ее значению для американской промышленности,
– подчеркнул Грир.
Важно! В дополнение к инвестициям Швейцария пообещала закупить больше самолетов Boeing в США.
Что известно о тарифах США для Швейцарии?
В августе США ввели для Швейцарии самые высокие торговые тарифы в Европе – 39%. Это поставило под угрозу доступ швейцарских компаний к американскому рынку, который является одним из главных рынков сбыта для страны.
Тогда президент Дональд Трамп объяснил такие высокие ставки пошлин значительным торговым профицитом Швейцарии с США на сумму 38,5 миллиарда долларов.
Впрочем на днях Трамп намекнул на прорыв в торговой сделке с Берном. Он предположил уменьшение тарифных ставок, хотя и не назвал конкретные цифры, пишет Reuters.
Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их тарифы. Пока я не установил никаких цифр, но мы разрабатываем решение, которое поможет Швейцарии,
– заявил Трамп.
Стоит знать! Трамп отметил, что считает Швейцарию надежным союзником, поэтому, мол, хочет видеть ее успешной.
Как тарифы Трампа бьют по Швейцарии?
Введенные пошлины США серьезно ударили по основным экспортным секторам Швейцарии – прежде всего по производителям часов, промышленного оборудования и шоколадной продукции.
На фоне роста торгового напряжения швейцарские власти предложили Вашингтону компромисс: инвестиции в развитие американской индустрии по переработке золота. Речь шла о переносе части производственных мощностей по переработке золота из Швейцарии в США.
А торговый представитель США Джеймисон Грир недавно заявил, что швейцарские компании очень заинтересованы инвестировать в фармацевтику, авиастроение и в отрасль обработки золота.