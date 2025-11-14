США погодилися знизити рекордні тарифи для Швейцарії, але не безкоштовно

США та Швейцарія фактично досягли нової торгівельної угоди. Вона передбачатиме суттєве зниження американських тарифів на швейцарські товари.

Про що домовилися США та Швейцарія?

Білий дім планує оприлюднити деталі угоди вже у п’ятницю. Про це повідомив торговий представник США Джеймісон Грір, передає 24 Канал з посиланням Bloomberg.

Швейцарія, ймовірно, буде наступною. Ми практично дійшли згоди зі Швейцарією,

– сказав Грір в ефірі CNBC.

За словами чиновника, тарифи США на товари зі Швейцарії будуть знижені з 39% до 15%.

Натомість європейська країна зобов’язалася інвестувати у США 200 мільярдів доларів.

Грір додав, що Швейцарія також планує розмістити у США значну частину свого виробництва, зокрема у таких важливих сферах, як:

фармацевтика;

золотопереробка;

залізничне обладнання.

Ми дуже раді цій угоді та її значенню для американської промисловості,

– наголосив Грір.

Важливо! На додачу до інвестицій Швейцарія пообіцяла закупити більше літаків Boeing у США.

Що відомо про тарифи США для Швейцарії?

У серпні США запровадили для Швейцарії найвищі торгівельні тарифи в Європі – 39%. Це поставило під загрозу доступ швейцарських компаній до американського ринку, який є одним з головних ринків збуту для країни.

Тоді президент Дональд Трамп пояснив такі високі ставки мит значним торгівельним профіцитом Швейцарії зі США на суму 38,5 мільярда доларів.

Втім, днями Трамп натякнув на прорив у торгівельній угоді з Берном. Він припустив зменшення тарифних ставок, хоча й не назвав конкретні цифри, пише Reuters.

Ми працюємо над угодою, щоб трохи знизити їхні тарифи. Поки я не встановив жодних цифр, але ми розробляємо рішення, яке допоможе Швейцарії,

– заявив Трамп.

Варто знати! Трамп наголосив, що вважає Швейцарію надійним союзником, тому, мовляв, хоче бачити її успішною.

Як тарифи Трампа б'ють по Швейцарії?