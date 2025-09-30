Швейцария страдает от сверхвысоких тарифов на импорт, введенных администрацией Трампа. Пытаясь снизить пошлины, страна предложила инвестировать в американскую золотоперерабатывающую промышленность.

Что Швейцария предлагает США?

Тарифы США в размере 39% уже повлияли на экспорт Швейцарии в США и уменьшили прогнозы роста. Теперь в Берне рассматривают возможные уступки Трампу в различных секторах – от энергетики до сельского хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Древесина и шкафы под прицелом: Трамп объявил новый тарифный удар

Предыдущая попытка президента Швейцарии Карин Келлер-Сюттер противостоять Трампу не принесла успеха. Теперь чиновники ищут другие лазейки.

По данным издания, предложение инвестировать в золотоперерабатывающую отрасль США озвучили министру финансов Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру.

Предложение предусматривает, что швейцарские переработчики золота перенесут свои наименее прибыльные предприятия в Соединенные Штаты.

В частности, это касается переплавки золотых слитков, которые торгуются в Лондоне, и переработки их в меньшие слитки, которые пользуются спросом в Нью-Йорке.

Официально в правительстве Швейцарии не комментируют вопрос золотопереработки, однако отметили, что “оптимизировали свое предложение США для достижения быстрой сделки”.

Дипломатические и политические обмены будут продолжаться с целью быстрого снижения дополнительных тарифов,

– говорится в заявление правительства.

По данным источников, пока по меньшей мере один переработчик в Швейцарии рассматривает возможность ускорить инвестиции в США.

Как Трамп давит на Швейцарию?

Напомним, что в августе США неожиданно также ввели тарифы на золото, что дополнительно ударило по Швейцарии. Таможенно-пограничная служба заявила, что золотые слитки весом 1 килограмм и 100 унций подлежат обложению пошлиной, хотя торговцы ожидали, что для золота сделают исключение.

В итоге, по данным Bloomberg, поставки золота из Швейцарии в США рекордно сократились.

В августе поставки обвалились более чем на 99% по сравнению с показателями июля.

Тарифы Трампа для Швейцарии: что известно?