Тарифы давят: Швейцария предлагает Трампу инвестиции, чтобы снизить пошлины
- Швейцария предлагает инвестировать в американскую золотоперерабатывающую промышленность, чтобы снизить пошлины, введенные администрацией Трампа.
- Швейцарские переработчики золота могут перенести свои предприятия в США для достижения быстрого соглашения по снижению тарифов.
Швейцария страдает от сверхвысоких тарифов на импорт, введенных администрацией Трампа. Пытаясь снизить пошлины, страна предложила инвестировать в американскую золотоперерабатывающую промышленность.
Что Швейцария предлагает США?
Тарифы США в размере 39% уже повлияли на экспорт Швейцарии в США и уменьшили прогнозы роста. Теперь в Берне рассматривают возможные уступки Трампу в различных секторах – от энергетики до сельского хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Предыдущая попытка президента Швейцарии Карин Келлер-Сюттер противостоять Трампу не принесла успеха. Теперь чиновники ищут другие лазейки.
По данным издания, предложение инвестировать в золотоперерабатывающую отрасль США озвучили министру финансов Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру.
- Предложение предусматривает, что швейцарские переработчики золота перенесут свои наименее прибыльные предприятия в Соединенные Штаты.
- В частности, это касается переплавки золотых слитков, которые торгуются в Лондоне, и переработки их в меньшие слитки, которые пользуются спросом в Нью-Йорке.
Официально в правительстве Швейцарии не комментируют вопрос золотопереработки, однако отметили, что “оптимизировали свое предложение США для достижения быстрой сделки”.
Дипломатические и политические обмены будут продолжаться с целью быстрого снижения дополнительных тарифов,
– говорится в заявление правительства.
По данным источников, пока по меньшей мере один переработчик в Швейцарии рассматривает возможность ускорить инвестиции в США.
Как Трамп давит на Швейцарию?
Напомним, что в августе США неожиданно также ввели тарифы на золото, что дополнительно ударило по Швейцарии. Таможенно-пограничная служба заявила, что золотые слитки весом 1 килограмм и 100 унций подлежат обложению пошлиной, хотя торговцы ожидали, что для золота сделают исключение.
- В итоге, по данным Bloomberg, поставки золота из Швейцарии в США рекордно сократились.
- В августе поставки обвалились более чем на 99% по сравнению с показателями июля.
Тарифы Трампа для Швейцарии: что известно?
В конце июля Трамп ввел пошлины на швейцарский импорт в размере 39%, что стало самым высоким показателем среди всех европейских стран. Причиной решения стал значительный торговый профицит Швейцарии с США на сумму 38,5 миллиарда долларов, который формировался преимущественно за счет импорта золота, фармацевтической продукции, часов и медицинского оборудования.
В августе швейцарская делегация провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, представив новое торговое предложение. Однако президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла достичь прогресса во время срочных переговоров в Вашингтоне.