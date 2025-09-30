Швейцарія страждає від надвисоких тарифів на імпорт, запроваджених адміністрацією Трампа. Намагаючись знизити мита, країна запропонувала інвестувати в американську золотопереробну промисловість.

Що Швейцарія пропонує США?

Тарифи США у розмірі 39% вже вплинули на експорт Швейцарії до США та зменшили прогнози зростання. Тепер у Берні розглядають можливі поступки Трампу в різних секторах – від енергетики до сільського господарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Попередня спроба президентки Швейцарії Карін Келлер-Сюттер протистояти Трампу не принесла успіху. Тепер чиновники шукають інші лазівки.

За даними видання, пропозицію інвестувати у золотопереробну галузь США озвучили міністру фінансів Скотту Бессенту та торговому представнику Джеймісону Гріру.

Пропозиція передбачає, що швейцарські переробники золота перенесуть свої найменш прибуткові підприємства до Сполучених Штатів.

Зокрема, це стосується переплавки золотих злитків, які торгуються в Лондоні, і переробки їх у менші злитки, які мають попит у Нью-Йорку.

Офіційно в уряді Швейцарії не коментують питання золотопереробки, однак зазначили, що “оптимізували свою пропозицію США для досягнення швидкої угоди”.

Дипломатичні та політичні обміни триватимуть з метою швидкого зниження додаткових тарифів,

– говориться у заяву уряду.

За даними джерел, наразі щонайменше один переробник у Швейцарії розглядає можливість прискорити інвестиції в США.

Як Трамп тисне на Швейцарію?

Нагадаємо, що у серпні США несподівано також запровадили тарифи на золото, що додатково вдарило по Швейцарії. Митно-прикордонна служба заявила, що золоті злитки вагою 1 кілограм і 100 унцій підлягають оподаткуванню митом, хоча торговці очікували, що для золота зроблять виняток.

У підсумку, за даними Bloomberg, постачання золота зі Швейцарія до США рекордно скоротилося.

У серпні поставки обвалилися на понад 99% у порівнянні з показниками липня.

