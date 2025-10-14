Президент Дональд Трамп ввел новые пошлины для десятков стран, импортирующих свою продукцию в США, объясняя это поддержкой отечественного производства. Однако за новые тарифы платить придется простым американцам, и немало.

Сколько будут платить американцы за тарифы?

Американские потребители будут покрывать более половины всех расходов, связанных, с новыми пошлинами Трампа, поскольку компании уже начинают повышать цены. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По оценкам аналитиков, до конца 2025 года американцы будут платить около 55% стоимости новых пошлин США.

Американские компании возьмут на себя 22% расходов.

Иностранные экспортеры будут покрывать еще 18%, снижая цены на товары.

А около 5% повышения стоимости, по мнению банка, удастся избежать благодаря лазейкам в системе.

Пока большую часть бремени несут именно американские компании, ведь повышение цен требует времени,

– объяснили экономисты Элси Пенг и Дэвид Мерикл.

Однако они добавили, что в конце концов именно американцы будут платить более половины всех тарифных расходов, если новые пошлины будут иметь такой же эффект, как и предыдущие.

По данным Goldman, введенные тарифы уже подняли базовый индекс потребительских расходов в США на 0,44% с начала года. И к декабрю этот показатель может подтолкнуть инфляцию до 3%.

Важно! В своем прогнозе аналитики Goldman Sachs не принимали во внимание последние угрозы Трампа по повышению пошлин на китайские товары до 100% и ограничения экспорта критического американского программного обеспечения. Однако говорят, что тарифная политика США в отношении Китая несет значительные риски.

Какова позиция Трампа?

Трамп активно вводит новые пошлины и ограничения, объясняя это тем, что хочет сократить торговый дефицит со странами и вернуть производство в США.

При этом в Белом доме настаивают, что за пошлины платят иностранные партнеры.

На самом деле именно американские импортеры платят их при ввозе товаров, а последствия испытывают потребители в виде роста цен.

Иностранные компании лишь частично компенсируют расходы, снижая собственные цены, чтобы сохранить позиции на рынке.

Однако Трампу не нравятся неутешительные прогнозы Goldman Sachs. Президент ранее уже критиковал банк и его гендиректора Дэвида Соломона, обвиняя его в "ложных прогнозах" относительно влияния тарифов на экономику.

Они ошибались тогда – и ошибаются сейчас,

– заверил Трамп американцев в своей соцсети Truth Social.

Что известно о тарифах Трампа?