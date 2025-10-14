Пошлины Трампа больно ударят по кошелькам американцев: компании уже повышают цены
- Американские потребители будут покрывать более половины расходов за новые тарифы на импорт, которые ввел Дональд Трамп, а компании уже повышают цены.
- По оценкам Goldman Sachs, до конца 2025 года американцы будут платить около 55% стоимости новых пошлин, в то время как американские компании и иностранные экспортеры будут покрывать 22% и 18% соответственно.
Президент Дональд Трамп ввел новые пошлины для десятков стран, импортирующих свою продукцию в США, объясняя это поддержкой отечественного производства. Однако за новые тарифы платить придется простым американцам, и немало.
Сколько будут платить американцы за тарифы?
Американские потребители будут покрывать более половины всех расходов, связанных, с новыми пошлинами Трампа, поскольку компании уже начинают повышать цены. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По оценкам аналитиков, до конца 2025 года американцы будут платить около 55% стоимости новых пошлин США.
- Американские компании возьмут на себя 22% расходов.
- Иностранные экспортеры будут покрывать еще 18%, снижая цены на товары.
- А около 5% повышения стоимости, по мнению банка, удастся избежать благодаря лазейкам в системе.
Пока большую часть бремени несут именно американские компании, ведь повышение цен требует времени,
– объяснили экономисты Элси Пенг и Дэвид Мерикл.
Однако они добавили, что в конце концов именно американцы будут платить более половины всех тарифных расходов, если новые пошлины будут иметь такой же эффект, как и предыдущие.
По данным Goldman, введенные тарифы уже подняли базовый индекс потребительских расходов в США на 0,44% с начала года. И к декабрю этот показатель может подтолкнуть инфляцию до 3%.
Важно! В своем прогнозе аналитики Goldman Sachs не принимали во внимание последние угрозы Трампа по повышению пошлин на китайские товары до 100% и ограничения экспорта критического американского программного обеспечения. Однако говорят, что тарифная политика США в отношении Китая несет значительные риски.
Какова позиция Трампа?
Трамп активно вводит новые пошлины и ограничения, объясняя это тем, что хочет сократить торговый дефицит со странами и вернуть производство в США.
При этом в Белом доме настаивают, что за пошлины платят иностранные партнеры.
- На самом деле именно американские импортеры платят их при ввозе товаров, а последствия испытывают потребители в виде роста цен.
- Иностранные компании лишь частично компенсируют расходы, снижая собственные цены, чтобы сохранить позиции на рынке.
Однако Трампу не нравятся неутешительные прогнозы Goldman Sachs. Президент ранее уже критиковал банк и его гендиректора Дэвида Соломона, обвиняя его в "ложных прогнозах" относительно влияния тарифов на экономику.
Они ошибались тогда – и ошибаются сейчас,
– заверил Трамп американцев в своей соцсети Truth Social.
Что известно о тарифах Трампа?
Трамп ввел новые торговые пошлины против ключевых партнеров Вашингтона. В конце июля он подписал указ о введении так называемых "зеркальных" тарифов, которые распространяются более чем на 40 стран. Базовая ставка пошлины на импорт всех товаров в США составила 10%. Однако для отдельных государств пошлины значительно выше.
Кроме того, между ЕС и США было заключено новое торговое соглашение, предусматривающее 15% пошлину. Трамп назвал договоренность с Брюсселем "крупнейшей сделкой, которую когда-либо заключали", подчеркивая выгоды для американской экономики.
Однако на практике пошлины Трампа уже привели к ощутимому подорожанию импортных товаров в США. В частности, выросли цены на аудиооборудование, музыкальные инструменты и мебель. Крупные ритейлеры, например Costco и Ashley Furniture, сокращают объемы импорта или же вынуждены повышать цены для потребителей.