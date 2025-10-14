Мита Трампа боляче вдарять по гаманцях американців: компанії вже підвищують ціни
- Американські споживачі покриватимуть понад половину витрат за нові тарифи на імпорт, які запровадив Дональд Трамп, а компанії вже підвищують ціни.
- За оцінками Goldman Sachs, до кінця 2025 року американці сплачуватимуть близько 55% вартості нових мит, в той час як американські компанії і іноземні експортери покриватимуть 22% і 18% відповідно.
Президент Дональд Трамп запровадив нові мита для десятків країн, що імпортують свою продукцію до США, пояснюючи це підтримкою вітчизняного виробництва. Проте за нові тарифи платити доведеться простим американцям, і чимало.
Скільки платитимуть американці за тарифи?
Американські споживачі покриватимуть понад половину усіх витрат, пов’язаних, з новими митами Трампа, оскільки компанії вже починають підвищувати ціни. До такого висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Торговельна війна загострюється: Трамп погрожує Китаю ввести експортний контроль над Boeing
За оцінками Goldman Sachs, до кінця 2025 року американці сплачуватимуть близько 55% вартості нових мит США.
- Американські компанії візьмуть на себе 22% витрат.
- Іноземні експортери покриватимуть ще 18%, знижуючи ціни на товари.
- А близько 5% підвищення вартості, на думку банку, вдасться уникнути завдяки лазівкам у системі.
Поки що більшу частину тягаря несуть саме американські компанії, адже підвищення цін потребує часу,
– пояснили економісти Елсі Пенг і Девід Мерікл.
Проте вони додали, що зрештою саме американці сплачуватимуть понад половину всіх тарифних витрат, якщо нові мита матимуть такий самий ефект, як і попередні.
За даними Goldman, запроваджені тарифи вже підняли базовий індекс споживчих витрат у США на 0,44% від початку року. І до грудня цей показник може підштовхнути інфляцію до 3%.
Важливо! У своєму прогнозі аналітики Goldman Sachs не брали до уваги останні погрози Трампа щодо підвищення мит на китайські товари до 100% і обмеження експорту критичного американського програмного забезпечення. Проте говорять, що тарифна політика США щодо Китаю несе значні ризики.
Яка позиція Трампа?
Трамп активно запроваджує нові мита й обмеження, пояснюючи це тим, що хоче скоротити торгівельний дефіцит з країнами й повернути виробництво в США.
При цьому у Білому домі наполягають, що за мита платять іноземні партнери.
- Насправді ж саме американські імпортери сплачують їх при ввезенні товарів, а наслідки відчувають споживачі у вигляді зростання цін.
- Іноземні компанії лише частково компенсують витрати, знижуючи власні ціни, щоб зберегти позиції на ринку.
Проте Трампу не подобаються невтішні прогнози Goldman Sachs. Президент раніше вже критикував банк і його гендиректора Девіда Соломона, звинувачуючи його у "хибних прогнозах»" щодо впливу тарифів на економіку.
Вони помилялися тоді – і помиляються зараз,
– запевнив Трамп американців у своїй соцмережі Truth Social.
Що відомо про тарифи Трампа?
Трамп запровадив нові торгівельні мита проти ключових партнерів Вашингтона. Наприкінці липня він підписав указ про введення так званих "дзеркальних" тарифів, які поширюються більш ніж на 40 країн. Базова ставка мита на імпорт усіх товарів до США склала 10%. Проте для окремих держав мита значно вищі.
Крім того, між ЄС і США було укладено нову торгівельну угоду, що передбачає 15% мито. Трамп назвав домовленість із Брюсселем "найбільшою угодою, яку будь-коли укладали", наголошуючи на вигодах для американської економіки.
Однак на практиці мита Трампа вже призвели до відчутного подорожчання імпортних товарів у США. Зокрема, зросли ціни на аудіообладнання, музичні інструменти та меблі. Великі ритейлери, як-от Costco та Ashley Furniture, скорочують обсяги імпорту або ж змушені підвищувати ціни для споживачів.