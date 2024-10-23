Биткоины на сумму 780 миллионов долларов: Tesla имеет цифровые активы

Tesla до сих пор владеет биткойнами на сумму 780 миллионов долларов. Недавно зафиксированные перемещения активов скорее всего не были связаны с продажей.

Tesla хранит биткойны

Еще 15 октября были зафиксированы перемещения активов на неизвестные кошельки. По мнению аналитиков, эти транзакции являются внутренними операциями, потому что активы распределили по 7 кошелькам и дальнейших движений не зафиксировано.

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Напомним! В 2021 году компания сделала вложения в биткойн на 1,5 миллиарда долларов, но в 2022 году большинство криптомонет было продано.

Tesla является третьим по величине владельцем биткойнов среди публично торгуемых компаний,. Ее опережают MicroStrategy и MARA.