По информации одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 21 октября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,71 тысячи доллара за монету (+0,45% за сутки);

(BTC) – 68,71 тысячи доллара за монету (+0,45% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,73 тысячи доллара за монету (+3,12% за сутки).

Читайте также Мужчина подал в суд на власти города в Великобритании, потому что она запретила искать биткойн

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Какое место заняла Украина по объему стоимости полученных криптоактивов

Согласно отчету Chainalysis "The 2024 Geography of Crypto Report" Украина занимает 2 место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более 100 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Согласно данным отчета Восточная Европа является 4 по величине крипторынком в мире с долей 11%.

Отмечается, что основными драйверами роста в Украине являются институциональные и профессиональные переводы. Однако неизвестно, что говорится под словом "институциональные", ведь в Украине пока нет нормативно-правового базиса для криптоиндустрии.

Интересно! Есть вероятность, что речь идет именно о крупных переводах между физлицами.