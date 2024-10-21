За інформацією однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 21 жовтня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 68,71 тисячі долара за монету (+0,45% за добу);

(BTC) – 68,71 тисячі долара за монету (+0,45% за добу); Ethereum (ETH) – 2,73 тисячі долара за монету (+3,12% за добу).

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Яке місце посіла України за обсягом вартості отриманих криптоактивів

Згідно з звітом Chainalysis "The 2024 Geography of Crypto Report" Україна займає 2 місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад 100 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Відповідно до даних звіту Східна Європа є 4 за величиною крипторинком у світі із часткою 11%.

Зазначається, що основними драйверами зростання в Україні є інституційні та професійні перекази. Однак невідомо, що йдеться під словом "інституційні", адже в Україні наразі немає нормативно-правового базису для криптоіндустрії.

Цікаво! Є ймовірність, що йдеться саме про великі перекази між фізособами.