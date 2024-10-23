Біткойни на суму 780 мільйонів доларів: Tesla має цифрові активи

Tesla досі володіє біткойнами на суму 780 мільйонів доларів. Нещодавно зафіксовані переміщення активів скоріше за все не були пов'язані з продажем.

Tesla зберігає біткойни

Ще 15 жовтня були зафіксовані переміщення активів на невідомі гаманці. На думку аналітиків, ці транзакції є внутрішніми операціями, бо активи розподілили по 7 гаманцях і подальших рухів не зафіксовано.

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Нагадаємо! У 2021 році компанія зробила вкладення в біткойн на 1,5 мільярда доларів, але у 2022 році більшість криптомонет було продано.

Tesla є третім за величиною власником біткойнів серед компаній, що публічно торгуються. Її випереджають MicroStrategy і MARA.