Кризис в большом городе набирает обороты: почему россияне ждут октября

Бензиновый кризис в российском Санкт-Петербурге обострился. Водители стоят в очередях на заправках даже ночью.

Что происходит в России на фоне дефицита топлива

При этом каждая вторая заправочная колонка в городе пуста, о чем говорится в материале российского агентства "Росбалта" от 14 сентября.

Если еще в августе 90% заправок работали спокойно и без очередей, то сейчас этот показатель упал ниже 40%, – отмечается в тексте.

Около 60% всех заправок города полностью опустели. Кроме того, популярные марки А-92 и А-95 можно найти максимум на каждой пятой заправке.

Как сообщается в материале, к работающим АЗС выстраиваются очереди из 100 автомобилей. Люди проводят в них по несколько часов. Пробки не исчезают даже ночью: автомобилисты жалуются, что в час ночи перед ними на заправке легко может стоять 60 автомобилей.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что эти события стали следствием недавних атак беспилотников на большие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и "Киришинефтеоргсинтез". Это повлияло на сокращение производства бензинов А-92 и А-95, но дизельное топливо имеется в наличии.

Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября в регион поступят новые поставки, будут выстроены новые логистические цепочки и, конечно, после ремонта снова заработают заводы,

– заявил Дрозденко.

Он добавил, что 13 сентября несколько больших нефтяных компаний уже приняли решение увеличить поставки бензина на АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже вдвое – чтобы компенсировать перебои других компаний, чьи заводы находятся на ремонте.

В регионе, в частности, рассматривают возможность введения заправки через день – по четным и нечетным номерам.

И пока что цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности в бензине "хотя бы в пределах лимитов из расчета 20–30 литров в день".

Я вижу, что к началу октября мы должны совместно с большими нефтяными компаниями, нашими партнерами, исправить эту ситуацию. А сейчас враг проверяет нас на прочность, на слабость. Мы не должны этого допустить,

– подытожил Александр Дрозденко.

Напомним, что схема "четный – нечетный" уже использовалась в других регионах России. То есть владельцы автомобилей могут приобретать бензин в зависимости от даты и первой цифры номерного знака.

Что касается Москвы: там топливный кризис ощущается меньше всего. Власти буквально "забирают" топливо у отдаленных регионов и передают его столице.