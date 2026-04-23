В Совете НБУ ответили, упадет ли цена топлива в Украине, если закончится война на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке уже ударила по мировым ценам на нефть и топливо, и Украина не стала исключением. Поскольку страна почти полностью зависит от импорта, любые резкие колебания на внешних рынках быстро ощущаются и внутри страны.

Член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман в эфире 24 Канала объяснил, что после завершения войны цены в Украине действительно могут пойти вниз. Но, по его словам, это не означает, что топливо автоматически подешевеет ровно настолько, насколько упадет нефть в мире.

Упадет ли цена топлива в Украине?

Война на Ближнем Востоке сильно ударила по стоимости топлива во всем мире, и Украина здесь не стала исключением. Причем это задело не только страны, которые зависят от импорта энергоносителей, но и Соединенные Штаты, хотя они сами являются экспортером нефти и нефтепродуктов. Это, по словам Фурмана, еще раз показывает: когда на мировом рынке начинается такой стресс, цена растет не из-за чьего-то сговора, а из-за общей реакции рынка.

В США цены на бензин выросли более чем на 30%, а на дизель – более чем на 40%. И это при том, что США являются экспортером нефти и нефтепродуктов,

– пояснил Фурман.

Для Украины эта зависимость еще ощутимее, потому что почти все топливо страна сейчас завозит из-за рубежа. После того как Россия уничтожила украинские нефтеперерабатывающие заводы, внутренний рынок фактически перешел на импорт, поэтому любое колебание цены на нефть сразу отражается и на стоимости бензина и дизеля.

Вниманию! После обострения на Ближнем Востоке топливо в Украине существенно подорожало. По состоянию на 23 апреля средняя цена бензина А-95 составляла 72,49 гривны за литр, а дизтоплива – 88,21 гривны, при этом эксперты говорят, что предсказать дальнейшую динамику цен пока сложно.

В то же время прямой пропорции здесь не будет: если нефть подешевеет, топливо в Украине тоже должно снизиться в цене, но не обязательно на тот же процент, потому что каждая страна имеет свои рыночные условия, логистику и особенности формирования цены.

Если цена на нефть уменьшится, то уменьшение стоимости топлива в Украине должно быть беспрекословно. Но будет ли оно именно в тех процентах, как снизится нефть, – не факт,

– сказал член Совета НБУ.

То есть завершение войны на Ближнем Востоке действительно может потянуть цены вниз, но быстрого и зеркального удешевления топлива в Украине ждать не стоит. Здесь рынок будет реагировать не только на цену барреля, но и на всю цепь импорта, который сейчас критически важен для страны.

