Торговая сделка США и Южной Кореи "зависла" из-за лодки
- Задержка в финализации торгового соглашения между США и Южной Кореей связана с обсуждением строительства атомной подводной лодки, на которое Сеул попросил согласия Вашингтона.
- Южная Корея планирует инвестировать 350 миллиардов долларов в проекты США в обмен на снижение тарифов, но окончательная договоренность еще не подписана из-за продолжающихся переговоров.
Две недели прошло после встречи президентов США Дональда Трампа и Южной Кореи Ли Чжэ Мюна, на которой они объявили о завершении месяцев переговоров по тарифам. Однако ни одного документа о торговых договоренностях стороны до сих пор так и не обнародовали.
С чем связана задержка соглашения?
Южнокорейские чиновники говорят, что задержка с финализацией торгового соглашения, вероятно, связана с обсуждением просьбы Сеула. Тот попросил согласия Вашингтона на строительство атомной подводной лодки, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Вопрос лодки президент Ли публично поднял во время встречи с Трампом во время форума в Южной Корее в прошлом месяце.
Поскольку вопрос строительства атомной подводной лодки уже затронут, каждому из американских ведомств нужно определенное время, чтобы согласовать свои позиции,
– объяснили в Минобороны Южной Кореи.
- Вашингтон уже дал Сеулу разрешение на использование ядерного топлива для подводной лодки, однако ее строительство противоречит позиции Трампа.
- Недавно американский президент утверждал, что проект одобрен, но лодка будет построена на американской верфи.
Также аналитики отмечают вопрос о готовности США передавать чувствительные технологии Сеулу.
Поэтому переговоры по подводной лодке продолжаются, хотя стороны заявляют, что уже достигли согласия в торговых вопросах.
По тарифам, то проект соглашения фактически готов и будет обнародован, как только завершится подготовка совместного документа,
– заявили в Минторговли Южной Кореи.
Стоит знать! Между тем южнокорейская она ослабла на фоне беспокойства из-за задержки документа. Во вторник валюта достигла самого низкого уровня за семь месяцев.
Что известно о соглашении США и Южной Кореи?
Торговое соглашение Вашингтон и Сеул впервые анонсировали в июле 2025 года. Однако после этого начались месяцы переговоров по его деталям.
Дело в том, что Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в проекты США в обмен на снижение тарифов. Однако категорически отказалась вкладывать авансом, как того требовал Трамп, то есть сразу все средства.
Однако в конце октября Трамп объявил о прорыве в торговом соглашении с Южной Кореей, пишет Reuters. По его словам, страны договорились, что Сеул сможет разделить обещанный фонд инвестиций:
- 200 миллиардов Южная Корея предоставит в денежной форме – траншами по 20 миллиардов.
- Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.
Взамен США снизят тарифы на южнокорейские товары с 25% до 15%.
Почему соглашение важно для Сеула?
Для Южной Кореи чрезвычайно важно финализировать соглашение с Соединенными Штатами, ведь более 40% ее ВВП приходится на экспорт. Достижение договоренностей с Вашингтоном стало бы ключевым шагом к укреплению экономической стабильности страны и снижению рисков для национальной промышленности.
Из-за задержки тарифного соглашения южнокорейский автогигант Hyundai Motor ежемесячно несет потери на сумму около 211 миллионов долларов. Это значительно усложняет экспорт компании на американский рынок и подрывает ее конкурентоспособность.