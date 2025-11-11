Торговая сделка США и Южной Кореи "зависла" из-за лодки

Две недели прошло после встречи президентов США Дональда Трампа и Южной Кореи Ли Чжэ Мюна, на которой они объявили о завершении месяцев переговоров по тарифам. Однако ни одного документа о торговых договоренностях стороны до сих пор так и не обнародовали.

С чем связана задержка соглашения?

Южнокорейские чиновники говорят, что задержка с финализацией торгового соглашения, вероятно, связана с обсуждением просьбы Сеула. Тот попросил согласия Вашингтона на строительство атомной подводной лодки, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Тарифы Трампа бьют по промышленности: крупные экономики не выдерживают давления

Вопрос лодки президент Ли публично поднял во время встречи с Трампом во время форума в Южной Корее в прошлом месяце.

Поскольку вопрос строительства атомной подводной лодки уже затронут, каждому из американских ведомств нужно определенное время, чтобы согласовать свои позиции,

– объяснили в Минобороны Южной Кореи.

Вашингтон уже дал Сеулу разрешение на использование ядерного топлива для подводной лодки, однако ее строительство противоречит позиции Трампа.

Недавно американский президент утверждал, что проект одобрен, но лодка будет построена на американской верфи.

Также аналитики отмечают вопрос о готовности США передавать чувствительные технологии Сеулу.

Поэтому переговоры по подводной лодке продолжаются, хотя стороны заявляют, что уже достигли согласия в торговых вопросах.

По тарифам, то проект соглашения фактически готов и будет обнародован, как только завершится подготовка совместного документа,

– заявили в Минторговли Южной Кореи.

Стоит знать! Между тем южнокорейская она ослабла на фоне беспокойства из-за задержки документа. Во вторник валюта достигла самого низкого уровня за семь месяцев.

Что известно о соглашении США и Южной Кореи?

Торговое соглашение Вашингтон и Сеул впервые анонсировали в июле 2025 года. Однако после этого начались месяцы переговоров по его деталям.

Дело в том, что Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в проекты США в обмен на снижение тарифов. Однако категорически отказалась вкладывать авансом, как того требовал Трамп, то есть сразу все средства.

Однако в конце октября Трамп объявил о прорыве в торговом соглашении с Южной Кореей, пишет Reuters. По его словам, страны договорились, что Сеул сможет разделить обещанный фонд инвестиций:

200 миллиардов Южная Корея предоставит в денежной форме – траншами по 20 миллиардов.

Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.

Взамен США снизят тарифы на южнокорейские товары с 25% до 15%.

Почему соглашение важно для Сеула?