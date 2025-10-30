При каких условиях Трамп снизит тарифы для Южной Кореи?

Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Они будут покупать нашу нефть и газ в огромных количествах, а инвестиции состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов. Я одобрил их строительство атомной подводной лодки вместо дизельных,

– рассказал Трамп в заметке.

Сообщение Трампа в Truth Social / скриншот 24 Канала

Детали торгового соглашения

Южная Корея заявила, что достигла соглашения по деталям долгожданной торговой сделки, обеспечив уступки по объему наличности, необходимой для инвестирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Arkansas Democrat Gazette.

Ким Йон Бом, руководитель аппарата президента Ли Дже Мен, объявил о сделке в среду после того, как Трамп и южнокорейский лидер встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Соглашение между США и Южной Кореей было достигнуто после месяцев упорных переговоров. Накануне визита Трампа ожидания по завершению торговой сделки были низкими. Южная Корея согласилась на рамочное соглашение в июле, но сторонам до сих пор трудно найти общий язык относительно деталей требования Трампа, чтобы Южная Корея обязалась инвестировать 350 миллиардов долларов в Соединенные Штаты.

По словам Кима, Соединенные Штаты теперь снизят импортные тарифы на южнокорейские товары до 15% с 25%, которые вступили в силу в августе. Кроме того, США согласились принимать денежные инвестиции до 20 миллиардов долларов в год и выделяют еще 150 миллиардов долларов для инвестирования в свои американские судостроительные операции.

Две страны договорились, что Южная Корея будет инвестировать в проекты, которые являются коммерчески целесообразными. Она не будет инвестировать единовременно, а распределять средства в зависимости от прогресса, достигнутого в этих проектах.

Тарифы Трампа и их последствия