Самые высокие тарифы в Европе: Трамп намекнул на прорыв в торговой сделке со Швейцарией

Изнурительные и длительные переговоры между США и Швейцарией о новом торговом соглашении, похоже, близятся к завершению. Президент Дональд Трамп заявил, что страны работают над снижением тарифов на экспорт в Соединенные Штаты.

Что известно о снижении тарифов?

Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами, однако уточнил, что новая ставка тарифов еще не определена, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их тарифы, Пока я не установил никаких цифр, но мы разрабатываем решение, которое поможет Швейцарии,

– сказал Трамп.

Президент признал, что США, мол, "ударили по Швейцарии довольно сильно". Однако при этом он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает страну как надежного союзника, поэтому заинтересован, чтобы она "оставалась успешной".

Когда могут заключить соглашение?

Швейцария активно пытается заключить торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы уменьшить сверхвысокие тарифы на импорт ее товаров в США.

По данным Bloomberg, соглашение могут заключить в течение двух недель, но окончательных решений пока нет. Впрочем источники сообщают, что она может снизить ставку пошлин до 15%.

Правительство Швейцарии пока отказывается от комментариев относительно возможного соглашения с США. А вот в Вашингтоне говорят, что она может принести значительную выгоду Соединенным Штатам.

Самое интересное в этой потенциальной сделке – это возможность увеличить производство в США. Швейцарские компании очень заинтересованы инвестировать в фармацевтику, авиастроение, даже в отрасль обработки золота,

– отметил торговый представитель США Джеймисон Грир в комментарии Fox Business.

Какие тарифы США для Швейцарии действуют?

В августе США ввели 39% пошлины на швейцарские товары. Это поставило под угрозу доступ швейцарских компаний к одному из их главных рынков – США.

Причиной такого решения Трампа стал значительный торговый профицит Швейцарии с США на сумму 38,5 миллиарда долларов, который формировался преимущественно за счет импорта золота, фармацевтической продукции, часов и медицинского оборудования.

Как повлияли тарифы на Швейцарию?