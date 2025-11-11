Найвищі тарифи в Європі: Трамп натякнув на прорив у торгівельній угоді зі Швейцарією

Виснажливі та тривалі переговори між США та Швейцарією про нову торгівельну угоду, схоже, наближаються до завершення. Президент Дональд Трамп заявив, що країни працюють над зниженням тарифів на експорт до Сполучених Штатів.

Що відомо про зниження тарифів?

Про це глава Білого дому повідомив під час спілкування із журналістами, однак уточнив, що нову ставку тарифів ще не визначено, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ми працюємо над угодою, щоб трохи знизити їхні тарифи, Поки я не встановив жодних цифр, але ми розробляємо рішення, яке допоможе Швейцарії,

– сказав Трамп.

Президент визнав, що США, мовляв, "вдарили по Швейцарії доволі сильно". Однак при цьому він підкреслив, що Вашингтон розглядає країну як надійного союзника, тому зацікавлений, щоб вона "залишалася успішною".

Коли можуть укласти угоду?

Швейцарія активно намагається укласти торгівельну угоду з Вашингтоном, щоб зменшити надвисокі тарифи на імпорт її товарів до США.

За даними Bloomberg, угоду можуть укласти протягом двох тижнів, але остаточних рішень поки немає. Втім джерела повідомляють, що вона може знизити ставку мит до 15%.

Уряд Швейцарії поки відмовляється від коментарів щодо можливої угоди зі США. А от у Вашингтоні говорять, що вона може принести значну вигоду Сполученим Штатам.

Найцікавіше в цій потенційній угоді – це можливість збільшити виробництво в США. Швейцарські компанії дуже зацікавлені інвестувати у фармацевтику, авіабудування, навіть у галузь обробки золота,

– зазначив торговий представник США Джеймісон Грір у коментарі Fox Business.

Які тарифи США для Швейцарії діють?

У серпні США запровадили 39% мита на швейцарські товари. Це поставило під загрозу доступ швейцарських компаній до одного з їхніх головних ринків – США.

Причиною такого рішення Трампа став значний торгівельний профіцит Швейцарії з США на суму 38,5 мільярда доларів, який формувався переважно за рахунок імпорту золота, фармацевтичної продукції, годинників та медичного обладнання.

Як вплинули тарифи на Швейцарію?