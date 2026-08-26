Канада наносит ответный удар: на США будут введены новые пошлины на миллиарды

С 8 сентября Канада введет новые пошлины на американские товары общей стоимостью 27,6 миллиарда канадских долларов. Таким образом Оттава реагирует на решение Вашингтона повысить тарифы и одновременно выделяет миллиарды на поддержку собственного бизнеса и работников.

Канада готовит новые пошлины на американские товары

Министерство финансов Канады объявило о введении с 8 сентября дополнительных пошлин в размере 15%, 25% и 50% на американские товары общей стоимостью 27,6 миллиарда канадских долларов, или около 19,9 миллиарда долларов США.

Новые ограничения стали ответом на решение Вашингтона, вступившее в силу 22 августа. США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на аналогичную сумму.

"Мы выбрали защиту канадцев. Наши контрпошлины – доллар за доллар, ставка за ставку, а также многомиллиардный пакет поддержки защитят работников, фермеров, семьи и бизнес", – заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Размер канадских контрпошлин будет зависеть от тарифов, которые США применяют к соответствующей категории товаров. Под новые ограничения попадут, в частности, сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлоза и бумага, электроника.

Самая высокая ставка в 50% будет распространяться, в частности, на сталь и алюминий, которые ранее уже облагались канадским тарифом в 25%. Также максимальная пошлина будет применяться к мебели, одежде и обуви.

Ставка в 25% будет действовать в отношении бытовой техники, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, а также отдельных изделий из стали и алюминия.

При этом часть канадских контрпошлин, в частности на американские автомобили, продолжит действовать.

Оттава выделяет миллиарды на поддержку экономики

Параллельно с введением новых тарифов канадское правительство объявило о пакете мер по поддержке экономики на сумму 7,5 миллиарда канадских долларов, или примерно 5,4 миллиарда долларов США.

Эти средства должны помочь бизнесу и работникам пережить последствия торгового противостояния с США. Новый пакет дополнит почти 25 миллиардов канадских долларов, или около 18 миллиардов долларов США, которые правительство уже направило на поддержку после введения американских тарифов.

Канада также планирует расширить доступ компаний к уже действующим тарифным программам и упростить условия получения государственной помощи.

Таким образом, Оттава одновременно пытается компенсировать влияние американских пошлин на канадскую экономику и оказать дополнительное давление на американских экспортеров. В то же время масштаб новых пошлин означает, что торговое противостояние между двумя странами продолжает обостряться.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Марка Карни не ожидают возобновления торговых переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Власти уже приступили к подготовке к длительной торговой войне.