Канада готує нові мита проти американських товарів

Міністерство фінансів Канади оголосило про запровадження з 8 вересня додаткових мит у розмірі 15%, 25% та 50% на американські товари загальною вартістю 27,6 мільярда канадських доларів, або близько 19,9 мільярда доларів США.

Нові обмеження стали відповіддю на рішення Вашингтона, яке набуло чинності 22 серпня. США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари на аналогічну суму.

"Ми обрали захист канадців. Наші контрмита долар за долар, ставка за ставку, а також багатомільярдний пакет підтримки захистять працівників, фермерів, сім'ї та бізнес", – заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Розмір канадських контрмит залежатиме від тарифів, які США застосовують до відповідної категорії товарів. Під нові обмеження потраплять, зокрема, сталь, молочна продукція, побутова техніка, сільськогосподарське обладнання, целюлоза та папір, електроніка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найвища ставка у 50% поширюватиметься, серед іншого, на сталь та алюміній, які раніше вже обкладалися канадським тарифом у 25%. Також максимальне мито застосовуватиметься до меблів, одягу та взуття.

Ставка у 25% діятиме для побутової техніки, молочних продуктів, риби та морепродуктів, а також окремих виробів зі сталі й алюмінію.

При цьому частина канадських контрмит, зокрема на американські автомобілі, продовжить діяти.

Оттава виділяє мільярди на підтримку економіки

Паралельно з новими тарифами канадський уряд оголосив про пакет підтримки економіки на 7,5 мільярда канадських доларів, або приблизно 5,4 мільярда доларів США.

Ці кошти мають допомогти бізнесу та працівникам пережити наслідки торговельного протистояння зі США. Новий пакет доповнить майже 25 мільярдів канадських доларів, або близько 18 мільярдів доларів США, які уряд уже спрямував на підтримку після запровадження американських тарифів.

Канада також планує розширити доступ компаній до вже чинних тарифних програм та спростити умови отримання державної допомоги.

Таким чином, Оттава одночасно намагається компенсувати вплив американських тарифів на канадську економіку та створити додатковий тиск на американських експортерів. Водночас масштаб нових мит означає, що торговельне протистояння між двома країнами продовжує загострюватися.

Раніше ми розповідали, що в уряді Марка Карні не очікують відновлення торгівельних переговорів із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Влада вже розпочала підготовку до тривалої торгової війни.