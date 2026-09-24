США и Китай продлили торговое перемирие: сколько времени будет действовать соглашение между странами

Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранить торговое перемирие. Ни одна из сторон не готова кардинально ухудшать отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако напряженность вокруг редкоземельных металлов, технологических ограничений и Тайваня сохраняется.

Что происходит в отношениях между США и Китаем

Перемирие будет действовать до начала 2027 года, пишет Bloomberg.

Как только Си Цзиньпин прибыл в США в среду, 23 сентября, министр финансов США Скотт Бессент объявил, что соглашение, заключенное лидерами в прошлом году, будет продлено еще на два месяца – до 10 января. Это значительно снижает напряженность вокруг (первого с 2015 года) государственного визита Си в США и открывает путь для еще двух встреч президентов, запланированных на ближайшие месяцы, – на саммитах в Шэньчжэне и Майами.

В то же время краткосрочное продление показывает, что "конструктивная стратегическая стабильность", лежащая в основе отношений, остается хрупкой,

– говорится в материале.

США обвинили Китай в невыполнении обязательств по обеспечению стабильных поставок редкоземельных металлов.

В то же время Пекин уверен, что его контроль над этими элементами, критически важными для оборонной промышленности и высокотехнологичного производства, удержит Трампа от повторного введения чрезвычайно высоких пошлин.

В частности, новость о продлении перемирия, вероятно, снизила непосредственный риск перебоев с поставками, что негативно отразилось на акциях компаний, пытающихся создать альтернативы китайским поставкам редкоземельных металлов.

Акции Toyo Engineering Corp. в Токио упали примерно на 9%, а австралийской Lynas Rare Earths Ltd. – максимум на 5%.

Более широкие рынки также не продемонстрировали особого оптимизма: китайский базовый индекс CSI 300 Index упал на 1,7%, а индекс MSCI азиатских акций – на 0,8%, что также было обусловлено высокими ценами на нефть и доходностью американских облигаций.

Похоже, обе стороны согласились на меньшее, чем ожидалось,

– пишет Bloomberg.

Торговый представитель США Джеймисон Грир на этой неделе заявил, что США рассчитывали продлить перемирие на три–шесть месяцев, при этом подчеркнув отсутствие доверия между странами.

Китай стремился к более длительному сроку, пытаясь зафиксировать действующее соглашение на весь период президентства Трампа.

Напомним, что продление перемирия между Китаем и США позволит двум крупнейшим экономикам мира избежать "нового витка тарифного противостояния". Также это несколько снизит напряжение в мировой экономике.