Что именно планируют изменить Вашингтон и Пекин?

В настоящее время представители Вашингтона и Пекина готовят план, который охватит около 30 миллиардов долларов торговли, сообщает Bloomberg.

США и Китай рассматривают возможность:

снизить пошлины на американские энергоносители;

сократить тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США;

снизить пошлины на китайские компоненты и сырье, используемые американскими производителями;

применить к отдельным китайским товарам ставки режима наибольшего благоприятствования.

Новые уступки могут стать частью более широкого соглашения, которое стороны хотят подготовить к встрече лидеров двух стран на следующей неделе.

Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявлял, что ожидает во время визита Си Цзиньпина объявлений, касающихся сельского хозяйства и связанных с ним нетарифных барьеров.

А министр финансов США Скотт Бессент планирует в эти выходные встретиться с вице-премьером Китая Хэ Лифэном для подготовки рамочного соглашения.

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Почему это важно для мировых рынков

Продление торгового перемирия позволило бы двум крупнейшим экономикам мира избежать нового витка тарифного противостояния и снять лишнюю напряженность с мировой экономики.

Она и без того сталкивается с рядом дополнительных рисков. Среди них:

войны в Иране и Украине;

высокие цены на нефть;

а также новое усиление инфляционных опасений, что делает кредиты дороже.

Во Всемирной торговой организации нынешнюю ситуацию уже назвали "важнейшим переломным этапом для международной торговли за последние 80 лет".

Вместе с тем, несмотря на экономические уступки, ожидания от встречи Трампа и Си остаются осторожными из-за поддержки Пекином России и связей с Ираном. Еще одним камнем преткновения является жесткая конкуренция в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, США и Китай в 2025 году договорились снизить часть взаимных пошлин и продлить торговое перемирие, пытаясь избежать нового обострения. Договоренности предусматривали временное сокращение тарифов и стали основой для дальнейших переговоров Вашингтона и Пекина о торговом соглашении.