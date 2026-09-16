Что именно планируют изменить Вашингтон и Пекин?
В настоящее время представители Вашингтона и Пекина готовят план, который охватит около 30 миллиардов долларов торговли, сообщает Bloomberg.
США и Китай рассматривают возможность:
- снизить пошлины на американские энергоносители;
- сократить тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США;
- снизить пошлины на китайские компоненты и сырье, используемые американскими производителями;
- применить к отдельным китайским товарам ставки режима наибольшего благоприятствования.
Новые уступки могут стать частью более широкого соглашения, которое стороны хотят подготовить к встрече лидеров двух стран на следующей неделе.
Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявлял, что ожидает во время визита Си Цзиньпина объявлений, касающихся сельского хозяйства и связанных с ним нетарифных барьеров.
А министр финансов США Скотт Бессент планирует в эти выходные встретиться с вице-премьером Китая Хэ Лифэном для подготовки рамочного соглашения.
Почему это важно для мировых рынков
Продление торгового перемирия позволило бы двум крупнейшим экономикам мира избежать нового витка тарифного противостояния и снять лишнюю напряженность с мировой экономики.
Она и без того сталкивается с рядом дополнительных рисков. Среди них:
- войны в Иране и Украине;
- высокие цены на нефть;
- а также новое усиление инфляционных опасений, что делает кредиты дороже.
Во Всемирной торговой организации нынешнюю ситуацию уже назвали "важнейшим переломным этапом для международной торговли за последние 80 лет".
Вместе с тем, несмотря на экономические уступки, ожидания от встречи Трампа и Си остаются осторожными из-за поддержки Пекином России и связей с Ираном. Еще одним камнем преткновения является жесткая конкуренция в сфере искусственного интеллекта.
Напомним, США и Китай в 2025 году договорились снизить часть взаимных пошлин и продлить торговое перемирие, пытаясь избежать нового обострения. Договоренности предусматривали временное сокращение тарифов и стали основой для дальнейших переговоров Вашингтона и Пекина о торговом соглашении.