Що саме планують змінити Вашингтон та Пекін?

Наразі представники Вашингтона та Пекіна готують план, який охопить близько 30 мільярдів доларів торгівлі, повідомляє Bloomberg.

США та Китай розглядають можливість:

знизити мита на американські енергоносії;

скоротити тарифи на сільськогосподарську продукцію зі США;

зменшити мита на китайські компоненти та сировину, які використовують американські виробники;

застосувати до окремих китайських товарів ставки режиму найбільшого сприяння.

Нові поступки можуть стати частиною ширшої угоди, яку сторони хочуть підготувати до зустрічі лідерів двої країн наступного тижня.

Торговий представник США Джеймісон Грір раніше заявляв, що очікує під час візиту Сі Цзіньпіна оголошень щодо сільського господарства та пов'язаних із ним нетарифних бар'єрів.

А міністр фінансів США Скотт Бессент планує цими вихідними зустрітися з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном для підготовки рамкової угоди.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому важливо для світових ринків

Продовження торговельного перемир'я дозволило б двом найбільшим економікам світу уникнути нового витка тарифного протистояння і зняти зайву напругу зі світової економіки.

Вона зараз і так стикається з низкою додаткових ризиків. Серед них:

війни в Ірані та Україні;

високі ціни на нафту;

та нове посилення інфляційних побоювань, що робить кредити дорожчими.

У Всесвітній організації торгівлі вже назвали нинішню ситуацію "найважливішим переломним етапом для міжнародної торгівлі за останні 80 років".

Разом з тим, попри економічні поступки, очікування від зустрічі Трампа та Сі залишаються обережними через підтримку Пекіном Росії та зв'язки з Іраном. Ще одним каменем спотикання є жорстка конкуренція у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, США та Китай у 2025 році домовилися знизити частину взаємних мит і продовжити торгівельне перемир’я, намагаючись уникнути нового загострення. Домовленості передбачали тимчасове скорочення тарифів і стали основою для подальших переговорів Вашингтона та Пекіна щодо торгівельної угоди.