Украина рискует столкнуться с рекордным торговым дефицитом: что может спасти ситуацию

Украина стремительно увеличивает разрыв между импортом и экспортом, и при определенном сценарии торговый дефицит к концу 2026 года может превысить 62 миллиарда долларов. Эксперт считает, что пересмотр отдельных экспортных ограничений способен разблокировать сотни миллионов долларов валютной выручки.

Импорт превышает экспорт на миллиарды

По данным Государственной таможенной службы, в январе – июле 2026 года Украина импортировала товаров на 58,1 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил лишь 24,1 миллиарда долларов. Таким образом, по мнению директора по развитию бизнеса ООО "Миртен" Николая Климовича, отрицательное сальдо торговли товарами уже достигло 34 миллиардов долларов.

На каждый доллар товарного экспорта приходится около 2,4 доллара импорта. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года импорт составил 45,9 миллиарда долларов, а экспорт – 23,2 миллиарда долларов.

То есть за год импорт вырос примерно на 26,6%, тогда как экспорт – лишь на 3,9%. При этом торговый дефицит увеличился с 22,7 миллиарда долларов до 34 миллиардов долларов, то есть почти на 50%.

Николай Климович Директор по развитию бизнеса ООО "Миртен" Все очень просто: страна закупает за рубежом все больше, чем способна продать. И в такой ситуации каждый доллар собственной экспортной выручки приобретает совершенно иной вес.

По его словам, военные обстоятельства дополнительно усугубляют ситуацию. В частности, российские атаки на портовую инфраструктуру и гражданское судоходство привели к потере Украиной около трети мощностей для экспорта зерна через черноморские порты.

По оценке НБУ, из-за фактического ограничения работы черноморских маршрутов Украина до конца года может недополучить около 2,5 миллиарда долларов валютной выручки.

Дефицит может превысить 62 миллиарда долларов

Ситуация выглядит еще более тревожной, если темпы торговли, зафиксированные в июле, сохранятся до конца года. Тогда месячный импорт составит около 8,8 миллиарда долларов, а экспорт – примерно 3,1 миллиарда долларов.

При таком сценарии годовой импорт может приблизиться к 102 миллиардам долларов, а экспорт – к 40 миллиардам долларов. Следовательно, торговый дефицит может превысить 62 миллиарда долларов.

Эксперт подчеркивает, что это лишь сценарный расчет, однако сама тенденция очевидна: разрыв между импортом и экспортом стремительно увеличивается.

"Если мы видим, что "ножницы" между импортом и экспортом расходятся в "шпагат", экономическая политика должна быть направлена на увеличение экспорта, а не на его административное сокращение", – отметил Климович.

По его мнению, именно поэтому государство должно пересмотреть ограничения, которые были введены в других рыночных условиях и сегодня могут не иметь достаточного экономического обоснования.

Почему запрет на экспорт лома может терять смысл

Одним из примеров эксперт называет нулевую квоту на экспорт лома черных металлов, которую правительство установило с 1 января 2026 года. Решение объясняли необходимостью обеспечить украинскую металлургию и машиностроение стратегическим сырьем.

Однако статистика, приведенная УАВторметом, не свидетельствует об автоматическом росте внутреннего потребления лома. За первые пять месяцев 2026 года производство стали в Украине сократилось на 6%, а потребление лома – на 7,6%, до 604 тысяч тонн.

В начале года падение было еще более значительным. В январе заготовка лома сократилась на 18,5%, а поставки украинским металлургическим предприятиям – на 26,7%. В январе–феврале заготовка упала на 41,1% в годовом исчислении.

"Лом не возникает из ниоткуда. Его нужно собрать, отсортировать, переработать, перевезти – а все это делает бизнес, который должен иметь экономический стимул для работы", – пояснил Климович.

В то же время до введения нулевой квоты лом был источником экспортной выручки. По итогам 2025 года Украина экспортировала 448,68 тысячи тонн лома на сумму около 131,9 миллиона долларов.

Эксперт считает, что даже такая сумма имеет значение на фоне дефицита внешней торговли. По его словам, если страна одновременно теряет сотни миллионов долларов в различных экспортных сегментах, совокупный эффект становится ощутимым.

Где Украина может найти дополнительную валюту

Потребность в увеличении собственных валютных поступлений особенно заметна на фоне ситуации на валютном рынке. По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли около 51,2 миллиарда долларов, а Национальный банк регулярно продает валюту для компенсации структурного дефицита предложения.

По данным, приведенным экспертом, в июне НБУ продал около 5,15 миллиарда долларов, в июле – еще 4,76 миллиарда долларов, а за первые две полные недели августа – около 2,12 миллиарда долларов.

В то же время значительную роль в поддержании резервов играет международная помощь. НБУ ожидает, что в 2026 году прямая бюджетная поддержка международных партнеров может составить около 54 миллиардов долларов, а международные резервы к концу года могут вырасти почти до 70 миллиардов долларов.

Впрочем, Климович подчеркивает, что международную помощь и экспорт не стоит противопоставлять друг другу. Внешняя поддержка остается критически важной для Украины, однако в долгосрочной перспективе страна должна наращивать собственные источники валютных поступлений.

"Помощь – это ресурс, который нам дают. А экспорт – это деньги, которые Украина зарабатывает сама: за счет работы предприятий, налогов, занятости, производства", – подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его мнению, необходим более широкий аудит действующих экспортных ограничений. Речь идет не о механической отмене всех запретов, а о пересмотре тех из них, экономическая необходимость которых больше не подтверждается ситуацией на внутреннем рынке.

Среди потенциальных направлений для пересмотра эксперт называет экспорт лома, масличных культур и других товарных групп. При этом ограничения можно заменить более гибкими механизмами – например, экономически обоснованными квотами.

По ориентировочной оценке Климовича, даже частичная либерализация отдельных экспортных ограничений может разблокировать дополнительный внешнеторговый оборот на сотни миллионов долларов ежегодно. При благоприятном сценарии потенциальная валовая экспортная выручка по отдельным товарным группам может приближаться к 0,8–1 миллиарду долларов.

"Не должно быть выбора между двумя крайностями – либо все запретить, либо открыть границу без каких-либо предохранительных мер. Можно создать модель, при которой отечественная металлургия будет иметь гарантированный доступ к необходимому ей сырью, а избыток лома будет работать на экономику", – подытожил Николай Климович.