Удар по Канаде: Трамп объявил о масштабной закупке удобрений в Беларуси

Мировой рынок агрохимии стоит на пороге серьезных потрясений из-за неожиданного геополитического разворота Вашингтона. Поиск более дешевых ресурсов вынуждает американские власти пересматривать партнерские отношения и обращаться к странам, находящимся под санкциями.

Почему США меняют поставщика удобрений

Президент Дональд Трамп официально подтвердил подготовку масштабной сделки по закупке белорусского калия, который является критически важным сырьем для аграриев. Такое решение стало следствием обострения торгового спора с Канадой, которая до сих пор оставалась главным экспортером этих удобрений на американский рынок, пишет Bloomberg.

В своей социальной сети Truth Social американский лидер подчеркнул, что новая цена будет значительно ниже канадской. "Это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов", – отметил Трамп, пытаясь успокоить аграрный сектор накануне промежуточных парламентских выборов.

Важно! В настоящее время американские аграрии, являющиеся ключевым электоратом Республиканской партии, испытывают огромное финансовое давление. Высокие цены на дизельное топливо, разрыв цепочек поставок из-за войны в Иране и взаимные пошлины между США и Канадой существенно увеличивают стоимость выращивания урожая. Хотя Трамп предусмотрительно не распространил новые тарифы на канадскую нефть и важнейшие минералы, угроза ограничения поставок калия заставила Белый дом искать экстренные альтернативы.

Что известно о предыстории сотрудничества с Беларусью

До введения жестких западных санкций за политические репрессии и поддержку российской агрессии против Украины экспорт калия был главной "золотой жилой" для режима Александра Лукашенко. По данным Министерства сельского хозяйства США, в досанкционный 2021 год Минск продал американцам более 700 тысяч тонн калийных удобрений. Это была лишь капля в море по сравнению с 13 миллионами тонн общего импорта, 90% которого традиционно обеспечивала Канада.

Однако геополитический лед начал таять еще раньше. Напомним, в этом году Вашингтон уже отменил часть ограничений на белорусские удобрения в рамках теневого соглашения, по которому диктаторский режим уволил сотни политических заключенных. Теперь эта уступка превращается в полноценный экономический инструмент в торговой войне США против своих ближайших соседей.