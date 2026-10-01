Трамп готовит удар по рынку топлива: как запрет на экспорт из США повлияет на цены

Белый дом оказался в шаге от радикального решения, которое может перевернуть мировой рынок топлива с ног на голову. Пока политики ищут способ снизить внутренние цены, под угрозой оказываются кошельки водителей по всему миру.

Почему министры против запрета на экспорт и как это повлияет на цены

Президент США Дональд Трамп до сих пор не отказался от идеи полностью перекрыть экспорт дизельного топлива за границу, сообщает Politico. Во время выступления в Овальном кабинете он подтвердил, что рассматривает этот радикальный шаг для спасения американских избирателей от рекордных цен накануне выборов.

Я думаю об этом. Мы говорим об этом каждый день,

– заявил глава Белого дома, игнорируя жесткое сопротивление со стороны нефтегазовой отрасли.

Собственные советники Трампа бьют тревогу, ведь искусственное закрытие границ может спровоцировать обратный эффект. Министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Даг Бургум предупреждают: эмбарго немного удешевит дизельное топливо, но неизбежно приведет к росту цен на бензин и другие товары для всех граждан.

Обратите внимание! Чтобы отговорить президента от роковой ошибки, администрация срочно готовит альтернативный план. По словам Райта, в ближайшее время США совместно с европейскими правительствами объявят о новых мерах, которые должны пополнить рынок и реально снизить цены без разрушительных запретов.

Какие решения предшествовали этому шагу

Топливный кризис в США обострился на фоне глобального дефицита, возникшего из-за войны и успешного уничтожения российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Как мы уже писали, Трамп неоднократно обвинял Украину в том, что удары по НПЗ противника якобы бьют по американскому рынку.

На самом же деле Соединенные Штаты сейчас спасают мир: в августе их экспорт дизельного топлива достиг рекордных 2 миллионов баррелей в сутки. Если Вашингтон нажмет на тормоза, Европа мгновенно ощутит шок предложения. Для украинских водителей, полностью зависимых от европейских поставок, это будет означать только одно – стремительный рост цен на заправочных станциях.