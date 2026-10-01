Чому міністри проти заборони експорту та як це вплине на ціни

Президент США Дональд Трамп досі не відмовився від ідеї повністю перекрити експорт дизельного пального за кордон, повідомляє Politico. Під час виступу в Овальному кабінеті він підтвердив, що розглядає цей радикальний крок для порятунку американських виборців від рекордних цін напередодні виборів.

Я думаю про це. Ми говоримо про це щодня,

– заявив очільник Білого дому, ігноруючи жорсткий опір з боку нафтогазової галузі.

Власні радники Трампа б'ють на сполох, адже штучне закриття кордонів може спровокувати зворотний ефект. Міністр енергетики Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Даг Бургум попереджають: ембарго трохи здешевить дизель, але неминуче потягне вгору вартість бензину та інших товарів для всіх громадян.

Зверніть увагу! Щоб відмовити президента від фатальної помилки, адміністрація терміново готує альтернативний план. За словами Райта, найближчим часом США разом із європейськими урядами оголосять про нові заходи, які мають додати ресурсу на ринок і реально збити ціни без руйнівних заборон.

Які рішення передували цьому кроку

Паливна криза у США загострилася на тлі глобального дефіциту, який виник через війну та успішне знищення російської нафтопереробної інфраструктури. Як ми вже писали, Трамп неодноразово звинувачував Україну в тому, що удари по НПЗ ворога нібито б'ють по американському ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Насправді ж Сполучені Штати зараз рятують світ: у серпні їхній експорт дизеля сягнув рекордних 2 мільйонів барелів на добу. Якщо Вашингтон натисне на гальма, Європа миттєво відчує шок пропозиції. Для українських водіїв, які повністю залежать від європейського ресурсу, це означатиме лише одне – стрімкий зліт цифр на стелах АЗС.