Про це американський президент заявив 30 вересня під час виступу, який транслював Білий дім.

Що сказав Трамп?

Трамп знову пов'язав зростання цін на дизельне паливо у Сполучених Штатах з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю,

– сказав американський президент.

Нібито якби російські НПЗ не виводилися з ладу, Сполучені Штати нібито не мали б проблем із дизельним паливом.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", – підсумував Трамп.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Американський лідер уже не вперше пов'язує ситуацію на ринку дизеля з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Раніше він закликав Україну не завдавати ударів по російських об'єктах, які виробляють дизельне паливо.

Нагадаємо, минулого тижня роздрібні ціни на дизель у США досягли рекордного рівня – у середньому близько 6,50 долара за галон. Трамп заявив, що адміністрація США розглядає різні варіанти реагування на ситуацію на паливному ринку. Водночас там обговорюють потенційну короткострокову заборону експорту дизеля.

США у серпні експортували рекордні обсяги дизельного пального – майже 2 мільйони барелів на добу. Галузеві асоціації та нафтові компанії натомість закликають скасувати федеральний акциз на дизель, вважаючи це альтернативою обмеженню експорту.

У разі заборони ціни на дизель у США, як очікується, можуть суттєво знизитися в короткостроковій перспективі, однак інші країни можуть зіткнутися з необхідністю шукати альтернативні джерела пального.