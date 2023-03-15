Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию, – российские СМИ

Проблем с транзитом европейских товаров в Россию через Турцию больше нет. Несмотря на призывы Запада по соблюдению санкций, турецкая таможня стабильно выпускает грузы по всем видам транспорта.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на сотрудников нескольких логистических компаний.

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Турция основной поставщик подсанкционных товаров

Подсанкционные товары

В феврале этого года ЕС запретил экспорт в Россию многих видов оборудования и электроники. Речь идет об электрогенераторах, насосах, бинокли, радарах, снегоходах, запчастях для грузовиков и т.д.

Также США запретили поставки электроники и бытовой техники дороже 300 долларов, в которой более 25% американских технологий.

Турция помогает обходить санкции

В 2022 году Турция стала одним из основных хабов по доставке в Россию продукции европейских и американских производителей. Следовательно, экспорт в Россию из Турции по результатам 2022 года существенно вырос: с 5,8 миллиарда долларов до 9,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные турецкого статистического ведомства.

В России отрицали транзит товаров из Турции

Подсанкционные товары никогда не уходят от поставщика непосредственно в Россию: их получает турецкая фирма или они идут транзитом в третью страну. Таким образом, формально никаких нарушений не фиксируется.

Пресссекретарь МИД России Мария Захарова отрицала транзит подсанкционных товаров из Турции в Россию. Она подчеркнула, что соглашение напрямую связано с меморандумом Россия – ООН о продвижении отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Также она отметила отсутствие прогресса по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и их запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов, а также в разблокировании счетов компаний-производителей удобрений из России.