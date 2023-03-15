Туреччина відновила транзит санкційних товарів до Росії, – російські ЗМІ

Проблем із транзитом європейських товарів до Росії через Туреччину більше немає. Попри заклики Заходу щодо дотримання санкцій, турецька митниця стабільно випускає вантажі всіма видами транспорту.

Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на співробітників кількох логістичних компаній.

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Туреччина основний постачальник підсанкційних товарів

Підсанкційні товари

У лютому цього року ЄС заборонив експорт до Росії багатьох видів обладнання та електроніки. Йдеться про електрогенератори, насоси, біноклі, радари, снігоходи, запчастини для вантажівок тощо.

Також США заборонили постачання електроніки та побутової техніки дорожче за 300 доларів, у якій понад 25% американських технологій.

Туреччина допомагає обходити санкції

У 2022 році Туреччина стала одним з основних хабів з доставки до Росії продукції європейських та американських виробників. Відтак експорт до Росії з Туреччини за результатами 2022 року суттєво зріс: з 5,8 мільярда доларів до 9,3 мільярда доларів. Про це свідчать дані турецького статистичного відомства.

У Росії заперечили транзит товарів з Туреччини

Підсанкційні товари ніколи не йдуть від постачальника безпосередньо до Росії: їх отримує турецька фірма, або вони йдуть транзитом до третьої країни. Таким чином формально жодних порушень не фіксується.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заперечила транзит підсанкційних товарів з Туреччини до Росії. Вона наголосила, що угода безпосередньо пов'язана з меморандумом Росія – ООН щодо просування вітчизняних добрив та продовольства на світові ринки.

Також вона зауважила відсутність прогресу з перепідключення Россільгоспбанку до системи SWIFT, у відновленні поставок сільгосптехніки та їх запчастин до Росії, скасування обмежень на страхування та доступ до портів для російських суден і вантажів, а також у розблокуванні рахунків компаній-виробників добрив з Росії.