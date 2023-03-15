Російські офшори

Загалом, через затримку Європи з націлюванням на російський енергетичний сектор Кремль зміг заощадити за кордоном близько 227 мільярдів доларів. Це прибуток за минулий рік від експорту товарів.

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А за даними Bloomberg Economics, близько 80 мільярдів доларів із загальної суми Росія накопичила в офшорах. Ця сума, до речі, допомогла підтримувати фінанси країни-агресорки після його нападу на Україну.

Це де-факто нівелювало ефект замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія могла повернути втрачене,

— сказала Марія Шагіна, економіст Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великій Британії.

Цікаво, що накопичуючи міжнародні активи минулого року, Росія додала приблизно 5% свого ВВП, а це близько до середнього показника за 2009 – 2013 роки, коли був один із період високих цін на нафту.

Як розповідає виданню Олександр Кнобель, працівник Російської академії зовнішньої торгівлі, накопичені активи за кордоном для держави є ресурсом, який можна використати шляхом надзвичайних зборів з експортерів.

Такі "тіньові резерви" можна формально звернути на користь держави різними способами,

– додав Кнобель.

Тіньові резерви та відновлення України

Чимало країн висувають ідею використовувати заморожені російські активи на користь України для її подальшого відновлення. Отже, російські фонди за кордоном стають все більш у центрі уваги.

Внаслідок санкцій торік було заблоковано близько 300 мільярдів доларів резервів центрального банку Росії. Це позбавило його можливостей для інвестицій, крім юаня та золота.

Крім того, активи багатьох російських бізнесменів також заморожені.

Цікаво Росія заробила рекордну суму на експорті енергоносіїв у рік, коли вторглася в Україну

І хоч дефіцит бюджету агресорки прогнозують на рівні 66 мільярдів доларів цього року, а у 2024 році – 48 мільярдів доларів, Росія цілком можливо має чимало тіньових резервів.

Лише минулого року чисте придбання іноземних активів Росією сягнуло 107 мільярдів доларів. Однак за словами Сергія Гур'єва, колишнього радника російського уряду, що пізніше втік до Парижу, головне питання в тому, наскільки цих резервів вистачить, щоб покрити дефіцит.